Что нужно сделать с творогом, чтобы сырники получились идеальными: отменный рецепт (видео)
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Качество творога очень важно в приготовлении сырниковс
Сырники – любимое многими блюдо, достаточно простое в приготовлении. Существует масса рецептов сырников, их можно готовить как в духовке, так и жарить на сковороде. Самое важное, уметь выбрать хороший творог.
Творог должен быть не очень жирным, иначе сырники "поплывут" при жарке. Чтобы сырники получились вкусными, нежными и воздушными, следует предварительно положить творог в марлю и хорошо отжать. Об этом кулинарном секрете рассказал фудблог kate.deliciouss в Instagram.
Рецепт сырников
Ингредиенты (на 12 штук):
- Сыр (уже отжатый от влаги) – 600 г
- Сахар – 60 г
- Яйца – 1 шт.
- Шоколадные дропсы (по желанию) – 60 г
- Мука – по необходимости
Способ приготовления:
- Сыр хорошо отжимаем от влаги.
- Перебиваем сыр блендером в пасту или перетираем через сито.
- Смешиваем творог с яйцом, сахаром и шоколадными дропсами.
- Формируем сырники и обваливаем максимально обильно в муке.
- Обжариваем на небольшом огне с обеих сторон. Можно жарить на небольшом количестве масла, если любите зажаренные сырники, то масла наливайте побольше.
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