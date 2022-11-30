Что нужно сделать с творогом, чтобы сырники получились идеальными: отменный рецепт (видео)

Качество творога очень важно в приготовлении сырниковс

Сырники – любимое многими блюдо, достаточно простое в приготовлении. Существует масса рецептов сырников, их можно готовить как в духовке, так и жарить на сковороде. Самое важное, уметь выбрать хороший творог.

Творог должен быть не очень жирным, иначе сырники "поплывут" при жарке. Чтобы сырники получились вкусными, нежными и воздушными, следует предварительно положить творог в марлю и хорошо отжать. Об этом кулинарном секрете рассказал фудблог kate.deliciouss в Instagram.

Рецепт сырников

Ингредиенты (на 12 штук):

Сыр (уже отжатый от влаги) – 600 г

Сахар – 60 г

Яйца – 1 шт.

Шоколадные дропсы (по желанию) – 60 г

Мука – по необходимости

Способ приготовления:

Сыр хорошо отжимаем от влаги. Перебиваем сыр блендером в пасту или перетираем через сито. Смешиваем творог с яйцом, сахаром и шоколадными дропсами. Формируем сырники и обваливаем максимально обильно в муке. Обжариваем на небольшом огне с обеих сторон. Можно жарить на небольшом количестве масла, если любите зажаренные сырники, то масла наливайте побольше.

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