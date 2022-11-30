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Что нужно сделать с творогом, чтобы сырники получились идеальными: отменный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Сырники - отличный вариант завтрака Новость обновлена 30 ноября 2022, 15:36
Сырники - отличный вариант завтрака. Фото 24tv.ua

Качество творога очень важно в приготовлении сырниковс

Сырники – любимое многими блюдо, достаточно простое в приготовлении. Существует масса рецептов сырников, их можно готовить как в духовке, так и жарить на сковороде. Самое важное, уметь выбрать хороший творог.

Творог должен быть не очень жирным, иначе сырники "поплывут" при жарке. Чтобы сырники получились вкусными, нежными и воздушными, следует предварительно положить творог в марлю и хорошо отжать. Об этом кулинарном секрете рассказал фудблог kate.deliciouss в Instagram.

Рецепт сырников

Ингредиенты (на 12 штук):

  • Сыр (уже отжатый от влаги) – 600 г
  • Сахар – 60 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Шоколадные дропсы (по желанию) – 60 г
  • Мука – по необходимости

Способ приготовления:

  1. Сыр хорошо отжимаем от влаги.
  2. Перебиваем сыр блендером в пасту или перетираем через сито.
  3. Смешиваем творог с яйцом, сахаром и шоколадными дропсами.
  4. Формируем сырники и обваливаем максимально обильно в муке.
  5. Обжариваем на небольшом огне с обеих сторон. Можно жарить на небольшом количестве масла, если любите зажаренные сырники, то масла наливайте побольше.

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#Рецепт #Сырники