Новогоднее настроение на целый год: рецепт потрясающего варенья из мандаринов

Готовьтесь раздавать рецепт своим подругам

У вас остались еще силы заготовить еще парочку баночек сладкого варенья на зиму? Как насчет закатать немного новогоднего настроения? Да, мы не шутим и предлагаем вашему вниманию рецепт мандаринового варенья, которое одним только запахом переносит в волшебную атмосферу новогодних праздников.

Как отмечает портал prostoway, такой джем из мандаринов готовиться достаточно просто, а его вкус влюбляет с первой ложки. Будьте уверены, такой десерт понравится всем вашим родным.

Мандариновое варенье: рецепт

Ингредиенты:

Мандарины — 1 кг.

Большой апельсин – 1 шт.

Сахар – 1 кг

Вода — 1 стакан

Молотый имбирь – 2 ч. л.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Способ приготовления:

Очистите мандарины от кожуры и разделите на отдельные дольки. Аналогично сделайте с апельсином. Уложите фрукты в эмалированную кастрюлю и залейте стаканом воды. Через 8 часов поставьте заготовку на медленный огонь и добавьте имбирь. После закипания варите смесь 1,5 часа, постоянно помешивая. Добавьте в варенье ванильку и сахар, варите еще 1,5 часа. Разлейте по предварительно стерилизованным и сухим банкам и закатайте металлическими крышками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить на зиму виноградный джем без загустителей.