Новогоднее настроение на целый год: рецепт потрясающего варенья из мандаринов
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Готовьтесь раздавать рецепт своим подругам
У вас остались еще силы заготовить еще парочку баночек сладкого варенья на зиму? Как насчет закатать немного новогоднего настроения? Да, мы не шутим и предлагаем вашему вниманию рецепт мандаринового варенья, которое одним только запахом переносит в волшебную атмосферу новогодних праздников.
Как отмечает портал prostoway, такой джем из мандаринов готовиться достаточно просто, а его вкус влюбляет с первой ложки. Будьте уверены, такой десерт понравится всем вашим родным.
Мандариновое варенье: рецепт
Ингредиенты:
- Мандарины — 1 кг.
- Большой апельсин – 1 шт.
- Сахар – 1 кг
- Вода — 1 стакан
- Молотый имбирь – 2 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 пакетик
Способ приготовления:
- Очистите мандарины от кожуры и разделите на отдельные дольки. Аналогично сделайте с апельсином.
- Уложите фрукты в эмалированную кастрюлю и залейте стаканом воды.
- Через 8 часов поставьте заготовку на медленный огонь и добавьте имбирь.
- После закипания варите смесь 1,5 часа, постоянно помешивая.
- Добавьте в варенье ванильку и сахар, варите еще 1,5 часа.
- Разлейте по предварительно стерилизованным и сухим банкам и закатайте металлическими крышками.
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