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Новогоднее настроение на целый год: рецепт потрясающего варенья из мандаринов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Мандариновое варенье - рецепт Новость обновлена 30 ноября 2022, 16:08
Мандариновое варенье - рецепт. Фото pexels.com

Готовьтесь раздавать рецепт своим подругам

У вас остались еще силы заготовить еще парочку баночек сладкого варенья на зиму? Как насчет закатать немного новогоднего настроения? Да, мы не шутим и предлагаем вашему вниманию рецепт мандаринового варенья, которое одним только запахом переносит в волшебную атмосферу новогодних праздников.

Как отмечает портал prostoway, такой джем из мандаринов готовиться достаточно просто, а его вкус влюбляет с первой ложки. Будьте уверены, такой десерт понравится всем вашим родным.

Мандариновое варенье: рецепт

Ингредиенты:

  • Мандарины — 1 кг.
  • Большой апельсин – 1 шт.
  • Сахар – 1 кг
  • Вода — 1 стакан
  • Молотый имбирь – 2 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик

Способ приготовления:

  1. Очистите мандарины от кожуры и разделите на отдельные дольки. Аналогично сделайте с апельсином.
  2. Уложите фрукты в эмалированную кастрюлю и залейте стаканом воды.
  3. Через 8 часов поставьте заготовку на медленный огонь и добавьте имбирь.
  4. После закипания варите смесь 1,5 часа, постоянно помешивая.
  5. Добавьте в варенье ванильку и сахар, варите еще 1,5 часа.
  6. Разлейте по предварительно стерилизованным и сухим банкам и закатайте металлическими крышками.

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