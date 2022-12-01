Восхитительный салат на новогодний стол из самых дешевых ингредиентов: элементарный рецепт
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Эти ингредиенты найдутся дома у каждой хозяйки
Салаты — наверняка, самое популярное новогоднее блюдо, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить красивейший салат из самых дешевых ингредиентов, которые найдутся дома у каждой хозяйки.
Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.
Дешевый салат на Новый год: рецепт
Ингредиенты:
- Картофель отварной — 3 шт.
- Маринованные огурцы — 4 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Лимонный сок — 1 ст.л.
- Сахар — 1 ч.л.
- Соль — 0,5 ч.л.
- Укроп и петрушка — небольшой пучок
- Майонез — 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тонко нарезать лук. Добавить лимонный сок, соль и сахар. Оставить лук мариноваться на 10-15 минут.
2. Нарезать картофель и маринованные огурцы.
3. Мелко нарезать укроп и петрушку.
4. Смешать все ингредиенты. Добавить майонез.
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