Восхитительный салат на новогодний стол из самых дешевых ингредиентов: элементарный рецепт

Эти ингредиенты найдутся дома у каждой хозяйки

Салаты — наверняка, самое популярное новогоднее блюдо, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить красивейший салат из самых дешевых ингредиентов, которые найдутся дома у каждой хозяйки.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.

Дешевый салат на Новый год: рецепт

Ингредиенты:

Картофель отварной — 3 шт.

Маринованные огурцы — 4 шт.

Лук красный — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Сахар — 1 ч.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Укроп и петрушка — небольшой пучок

Майонез — 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тонко нарезать лук. Добавить лимонный сок, соль и сахар. Оставить лук мариноваться на 10-15 минут.

2. Нарезать картофель и маринованные огурцы.

3. Мелко нарезать укроп и петрушку.

4. Смешать все ингредиенты. Добавить майонез.

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