Укр

Восхитительный салат на новогодний стол из самых дешевых ингредиентов: элементарный рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
К картофельному салату можно добавить яйца Новость обновлена 01 декабря 2022, 12:00
К картофельному салату можно добавить яйца. Фото vpuzo.com

Эти ингредиенты найдутся дома у каждой хозяйки

Салаты — наверняка, самое популярное новогоднее блюдо, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить красивейший салат из самых дешевых ингредиентов, которые найдутся дома у каждой хозяйки.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.

Дешевый салат на Новый год: рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель отварной — 3 шт.
  • Маринованные огурцы — 4 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Лимонный сок — 1 ст.л.
  • Сахар — 1 ч.л.
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Укроп и петрушка — небольшой пучок
  • Майонез — 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тонко нарезать лук. Добавить лимонный сок, соль и сахар. Оставить лук мариноваться на 10-15 минут.

2. Нарезать картофель и маринованные огурцы.

3. Мелко нарезать укроп и петрушку.

4. Смешать все ингредиенты. Добавить майонез.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить очень сочное мясо в необычной панировке. А также мы писали, как сделать потрясающие куриные крылышки и невероятно вкусный соус к ним.

Теги:
#Рецепт #Салат