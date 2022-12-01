Что приготовить из тыквы: топ-4 вкусных блюд
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С этими блюдами вы можете максимально разнообразить тыквенное меню.
Тыква является неотъемлемой частью украинской культуры, традиций и, конечно, кухни. В пасмурный зимний день яркие и вкусные блюда из тыквы станут украшением вашего стола и порадуют вашу семью.
Предлагаем попробовать несколько блюд, где тыква является основным ингредиентом.
Тыквенный суп-пюре
Ингредиенты:
- тыква – 600 г,
- куриный бульон – 750 мл,
- морковь – 2 шт.,
- лук – 1 шт.,
- бекон – 250 г,
- сметана – 3 ст. л.,
- масло – 1 ст. л.,
- зелень, соль перец – по своему вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте мелко лук и бекон, обжарьте в растительном масле.
- В кастрюлю налейте бульон, добавьте мякоть тыквы и натертую морковь.
- Когда закипит, варите 20 минут.
- Измельчите массу блендером.
- Добавьте специи. Подавайте со сметаной и петрушкой.
Тыквенные блины
Ингредиенты:
- тыквенное пюре — 250 мл,
- мука — 200 г,
- яйца — 4 шт.,
- молоко — 500 мл,
- сахарная пудра — 2 ст.л.,
- масло — 75 г,
- цедра от 1 апельсина,
- мускатный орех, корица, имбирь по щепотке.
Приготовление:
- Запечь кусочки тыквы в духовке.
- Охладить и перемолоть блендером.
- Просеять муку в большую миску и смешать с сахарной пудрой, добавить два яйца.
- Добавить тыквенное пюре и всё хорошо перемешать.
- Добавить немного молока с помощью венчика или блендером перемешать.
- Добавить масло. Тесто чуть-чуть взбить.
- Оставить взбитое тесто на полчаса-час, а затем выпекать на сковороде, смазывая дно кисточкой, смоченной в масле.
Запеканка из курицы, тыквы и сыра
Ингредиенты:
- куриное филе — 700 г,
- очищенная тыква — 700 г,
- сыр твердый — 200 г,
- сметана — 200 г,
- приправы, соль, перец по вкусу,
- масло — 30 г,
- панировочные сухари — 3 ст. л.
Приготовление:
- Тыкву и сыр натереть на крупной терке.
- Добавить сметану и все хорошо перемешать.
- Форму для запекания смазать маслом и посыпать сухарями.
- Выложить половину тыквенно-творожной смеси. На нее положить куриное филе, а сверху оставшуюся смесь.
- Посыпать ее немного сухарями. Поставить в разогретую духовку до 200° и выпекать 50-60 минут.
- Горячую запеканку можно посыпать тертым пармезаном.
Салат с тыквой
Ингредиенты:
- тыква — 400 г,
- помидоры – 3-4 шт.,
- огурцы свежие – 2 шт.,
- лук – 1 шт.,
- зелень петрушки – 2 ст. л.,
- масло – 3-4 ст. л.,
- соль, паприка, красный молотый перец, уксус
Приготовление:
- Тыкву и огурцы нарежьте кубиками, помидоры – ломтиками.
- Измельчите петрушку, натрите на терке лук.
- Добавьте по своему вкусу специи, масло и перемешайте.
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