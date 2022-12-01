Что приготовить из тыквы: топ-4 вкусных блюд

С этими блюдами вы можете максимально разнообразить тыквенное меню.

Тыква является неотъемлемой частью украинской культуры, традиций и, конечно, кухни. В пасмурный зимний день яркие и вкусные блюда из тыквы станут украшением вашего стола и порадуют вашу семью.

Предлагаем попробовать несколько блюд, где тыква является основным ингредиентом.

Тыквенный суп-пюре

Тыквенный суп-пюре

Ингредиенты:

тыква – 600 г,

куриный бульон – 750 мл,

морковь – 2 шт.,

лук – 1 шт.,

бекон – 250 г,

сметана – 3 ст. л.,

масло – 1 ст. л.,

зелень, соль перец – по своему вкусу.

Приготовление:

Нарежьте мелко лук и бекон, обжарьте в растительном масле. В кастрюлю налейте бульон, добавьте мякоть тыквы и натертую морковь. Когда закипит, варите 20 минут. Измельчите массу блендером. Добавьте специи. Подавайте со сметаной и петрушкой.

Тыквенные блины

Тыквенные блины

Ингредиенты:

тыквенное пюре — 250 мл,

мука — 200 г,

яйца — 4 шт.,

молоко — 500 мл,

сахарная пудра — 2 ст.л.,

масло — 75 г,

цедра от 1 апельсина,

мускатный орех, корица, имбирь по щепотке.

Приготовление:

Запечь кусочки тыквы в духовке. Охладить и перемолоть блендером. Просеять муку в большую миску и смешать с сахарной пудрой, добавить два яйца. Добавить тыквенное пюре и всё хорошо перемешать. Добавить немного молока с помощью венчика или блендером перемешать. Добавить масло. Тесто чуть-чуть взбить. Оставить взбитое тесто на полчаса-час, а затем выпекать на сковороде, смазывая дно кисточкой, смоченной в масле.

Запеканка из курицы, тыквы и сыра

Запеканка из курицы, тыквы и сыра

Ингредиенты:

куриное филе — 700 г,

очищенная тыква — 700 г,

сыр твердый — 200 г,

сметана — 200 г,

приправы, соль, перец по вкусу,

масло — 30 г,

панировочные сухари — 3 ст. л.

Приготовление:

Тыкву и сыр натереть на крупной терке. Добавить сметану и все хорошо перемешать. Форму для запекания смазать маслом и посыпать сухарями. Выложить половину тыквенно-творожной смеси. На нее положить куриное филе, а сверху оставшуюся смесь. Посыпать ее немного сухарями. Поставить в разогретую духовку до 200° и выпекать 50-60 минут. Горячую запеканку можно посыпать тертым пармезаном.

Салат с тыквой

Салат с тыквой

Ингредиенты:

тыква — 400 г,

помидоры – 3-4 шт.,

огурцы свежие – 2 шт.,

лук – 1 шт.,

зелень петрушки – 2 ст. л.,

масло – 3-4 ст. л.,

соль, паприка, красный молотый перец, уксус

Приготовление:

Тыкву и огурцы нарежьте кубиками, помидоры – ломтиками. Измельчите петрушку, натрите на терке лук. Добавьте по своему вкусу специи, масло и перемешайте.

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