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Что приготовить из тыквы: топ-4 вкусных блюд

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
Блюда из тыквы Новость обновлена 01 декабря 2022, 15:31
Блюда из тыквы. Фото Коллаж "Телеграфа"

С этими блюдами вы можете максимально разнообразить тыквенное меню.

Тыква является неотъемлемой частью украинской культуры, традиций и, конечно, кухни. В пасмурный зимний день яркие и вкусные блюда из тыквы станут украшением вашего стола и порадуют вашу семью.

Предлагаем попробовать несколько блюд, где тыква является основным ингредиентом.

Тыквенный суп-пюре

Тыквенный суп-пюре – способ приготовления
Тыквенный суп-пюре

Ингредиенты:

  • тыква – 600 г,
  • куриный бульон – 750 мл,
  • морковь – 2 шт.,
  • лук – 1 шт.,
  • бекон – 250 г,
  • сметана – 3 ст. л.,
  • масло – 1 ст. л.,
  • зелень, соль перец – по своему вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте мелко лук и бекон, обжарьте в растительном масле.
  2. В кастрюлю налейте бульон, добавьте мякоть тыквы и натертую морковь.
  3. Когда закипит, варите 20 минут.
  4. Измельчите массу блендером.
  5. Добавьте специи. Подавайте со сметаной и петрушкой.

Тыквенные блины

Тыквенные блины – способ приготовления
Тыквенные блины

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре — 250 мл,
  • мука — 200 г,
  • яйца — 4 шт.,
  • молоко — 500 мл,
  • сахарная пудра — 2 ст.л.,
  • масло — 75 г,
  • цедра от 1 апельсина,
  • мускатный орех, корица, имбирь по щепотке.

Приготовление:

  1. Запечь кусочки тыквы в духовке.
  2. Охладить и перемолоть блендером.
  3. Просеять муку в большую миску и смешать с сахарной пудрой, добавить два яйца.
  4. Добавить тыквенное пюре и всё хорошо перемешать.
  5. Добавить немного молока с помощью венчика или блендером перемешать.
  6. Добавить масло. Тесто чуть-чуть взбить.
  7. Оставить взбитое тесто на полчаса-час, а затем выпекать на сковороде, смазывая дно кисточкой, смоченной в масле.

Запеканка из курицы, тыквы и сыра

Запеканка из курицы, тыквы и сыра – способ приготовления.
Запеканка из курицы, тыквы и сыра

Ингредиенты:

  • куриное филе — 700 г,
  • очищенная тыква — 700 г,
  • сыр твердый — 200 г,
  • сметана — 200 г,
  • приправы, соль, перец по вкусу,
  • масло — 30 г,
  • панировочные сухари — 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Тыкву и сыр натереть на крупной терке.
  2. Добавить сметану и все хорошо перемешать.
  3. Форму для запекания смазать маслом и посыпать сухарями.
  4. Выложить половину тыквенно-творожной смеси. На нее положить куриное филе, а сверху оставшуюся смесь.
  5. Посыпать ее немного сухарями. Поставить в разогретую духовку до 200° и выпекать 50-60 минут.
  6. Горячую запеканку можно посыпать тертым пармезаном.

Салат с тыквой

Салат с тыквой – способ приготовления
Салат с тыквой

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г,
  • помидоры – 3-4 шт.,
  • огурцы свежие – 2 шт.,
  • лук – 1 шт.,
  • зелень петрушки – 2 ст. л.,
  • масло – 3-4 ст. л.,
  • соль, паприка, красный молотый перец, уксус

Приготовление:

  1. Тыкву и огурцы нарежьте кубиками, помидоры – ломтиками.
  2. Измельчите петрушку, натрите на терке лук.
  3. Добавьте по своему вкусу специи, масло и перемешайте.

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#Рецепт #Гарбуз