Намного вкуснее без мяса: рецепт постных голубцов с картошкой, от которых домочадцы будут в восторге

Голубцы с картошкой получаются и вкусными, и очень красивыми на вид

В отличие от голубцов с большим количеством мяса, это блюдо постное, и оно отлично подходит для семейного обеда или ужина во время Рождественского поста, которое в 2022 году началось 28 ноября.

В постных голубцах, за счет обилия лука, начинка получается светлой, пышной и нежной, пишет vazhnoznat. При подаче можно также сверху полить блюдо подливкой из масла и поджаренного лука.

Как приготовить постные голубцы с картошкой

Ингредиенты:

2 кочана капусты

2 кг очищенного картофеля

соль, перец по вкусу

6–7 луковиц

растительное масло для жарки

Приготовление:

Вырезаем кочан и хорошо прочищаем его внутри, чтобы потом было легко отделять листья. Наливаем в кастрюлю воду и добавляем 1 чайную ложку соли. После закипания опускаем в воду кочаны отверстием вниз. Накрываем кастрюлю крышкой. Ждем, пока вода снова закипит, и вилкой отделяем капустные листья. На отварных листьях обрезаем жилки и утолщения. Обрезки овоща не выбрасываем. Картофель очищаем и моем. В кастрюлю натираем одну луковицу и 1,5 кг очищенного сырого картофеля. Добавляем соль, перец по вкусу и перемешиваем. Четверть от всего объема овощей (0,5 кг) отвариваем в подсоленной воде. Отварной картофель мнем до состояния пюре. 5–6 луковиц нарезаем мелким кубиком и поджариваем на сковороде с растительным маслом. Зажарку из лука и картофельное пюре отправляем в кастрюлю к сырому картофелю. Перемешиваем. Дно казана или кастрюли выкладываем листьями капусты. Приблизительно 1 столовую ложку начинки выкладываем внутрь каждого капустного листа и заворачиваем, формируя голубцы. Их плотно выкладываем в кастрюлю. В кружку воды добавляем 1 чайную ложку соли. Перемешиваем и заливаем голубцы. Сверху накрываем их оставшимися капустными листьями. Накрываем крышкой и ставим вариться на маленьком огне 1,5 часа. После этого забираем лишние листья.

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