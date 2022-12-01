Намного вкуснее без мяса: рецепт постных голубцов с картошкой, от которых домочадцы будут в восторге
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Голубцы с картошкой получаются и вкусными, и очень красивыми на вид
В отличие от голубцов с большим количеством мяса, это блюдо постное, и оно отлично подходит для семейного обеда или ужина во время Рождественского поста, которое в 2022 году началось 28 ноября.
В постных голубцах, за счет обилия лука, начинка получается светлой, пышной и нежной, пишет vazhnoznat. При подаче можно также сверху полить блюдо подливкой из масла и поджаренного лука.
Как приготовить постные голубцы с картошкой
Ингредиенты:
- 2 кочана капусты
- 2 кг очищенного картофеля
- соль, перец по вкусу
- 6–7 луковиц
- растительное масло для жарки
Приготовление:
- Вырезаем кочан и хорошо прочищаем его внутри, чтобы потом было легко отделять листья. Наливаем в кастрюлю воду и добавляем 1 чайную ложку соли. После закипания опускаем в воду кочаны отверстием вниз. Накрываем кастрюлю крышкой. Ждем, пока вода снова закипит, и вилкой отделяем капустные листья.
- На отварных листьях обрезаем жилки и утолщения. Обрезки овоща не выбрасываем. Картофель очищаем и моем. В кастрюлю натираем одну луковицу и 1,5 кг очищенного сырого картофеля. Добавляем соль, перец по вкусу и перемешиваем.
- Четверть от всего объема овощей (0,5 кг) отвариваем в подсоленной воде. Отварной картофель мнем до состояния пюре. 5–6 луковиц нарезаем мелким кубиком и поджариваем на сковороде с растительным маслом. Зажарку из лука и картофельное пюре отправляем в кастрюлю к сырому картофелю. Перемешиваем.
- Дно казана или кастрюли выкладываем листьями капусты. Приблизительно 1 столовую ложку начинки выкладываем внутрь каждого капустного листа и заворачиваем, формируя голубцы. Их плотно выкладываем в кастрюлю.
- В кружку воды добавляем 1 чайную ложку соли. Перемешиваем и заливаем голубцы. Сверху накрываем их оставшимися капустными листьями. Накрываем крышкой и ставим вариться на маленьком огне 1,5 часа. После этого забираем лишние листья.
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