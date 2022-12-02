Укр

Идеальная селедка под шубой на Новый год: самый лучший рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Так селедку под шубой вы еще не готовили
Так селедку под шубой вы еще не готовили. Фото youtube.com

Для этого салата не нужны яйца

Салаты — наверняка, самое популярное новогоднее блюдо, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить один из самых популярных и красивых новогодних салатов — селедку под шубой.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.

Селедка под шубой: рецепт

Ингредиенты:

  • Селедка — 1 шт.
  • Лук — 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л.растительного масла)
  • Вареная свекла — 2 шт. (250-300 г)
  • Вареный картофель — 2 шт. (200 г)
  • Вареная морковь — 1 шт. (150-170 г)
  • Майонез — по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук, добавить уксус, сахар и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.

2. Первый слой: натереть картофель на крупной терке. Смазать майонезом.

3. Второй слой: нарезать селедку кубиками.

4. Третий слой: маринованный лук. Смазать майонезом.

5. Четвертый слой: натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.

6. Пятый слой: натереть свеклу на крупной терке. Смазать майонезом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить очень сочное мясо в необычной панировке.

Теги:
#Рецепт #Салат