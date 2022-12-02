Идеальная селедка под шубой на Новый год: самый лучший рецепт

Для этого салата не нужны яйца

Салаты — наверняка, самое популярное новогоднее блюдо, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить один из самых популярных и красивых новогодних салатов — селедку под шубой.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.

Селедка под шубой: рецепт

Ингредиенты:

Селедка — 1 шт.

Лук — 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л.растительного масла)

Вареная свекла — 2 шт. (250-300 г)

Вареный картофель — 2 шт. (200 г)

Вареная морковь — 1 шт. (150-170 г)

Майонез — по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук, добавить уксус, сахар и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.

2. Первый слой: натереть картофель на крупной терке. Смазать майонезом.

3. Второй слой: нарезать селедку кубиками.

4. Третий слой: маринованный лук. Смазать майонезом.

5. Четвертый слой: натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.

6. Пятый слой: натереть свеклу на крупной терке. Смазать майонезом.

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