Идеальная селедка под шубой на Новый год: самый лучший рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Для этого салата не нужны яйца
Салаты — наверняка, самое популярное новогоднее блюдо, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить один из самых популярных и красивых новогодних салатов — селедку под шубой.
Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.
Селедка под шубой: рецепт
Ингредиенты:
- Селедка — 1 шт.
- Лук — 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л.растительного масла)
- Вареная свекла — 2 шт. (250-300 г)
- Вареный картофель — 2 шт. (200 г)
- Вареная морковь — 1 шт. (150-170 г)
- Майонез — по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать лук, добавить уксус, сахар и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.
2. Первый слой: натереть картофель на крупной терке. Смазать майонезом.
3. Второй слой: нарезать селедку кубиками.
4. Третий слой: маринованный лук. Смазать майонезом.
5. Четвертый слой: натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.
6. Пятый слой: натереть свеклу на крупной терке. Смазать майонезом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить очень сочное мясо в необычной панировке.