Как сделать вкус салата без майонеза не пресным, а насыщенным: отменный рецепт (видео)

Такой салат можно подать и на новогодний стол

Меню на Новый год 2023 не обойдется без салатов, как традиционной "Шубы", так и кулинарных экспериментов. Полезнее делать салаты без майонеза. И если вы думаете, что блюдо будет пресным и никаким, то просто добавьте корейскую морковь — ее насыщенный вкус придаст яркие нотки.

О таком кулинарном секрете рассказывает фудблог lenna_mazur в Instagram. С корейской морковью можно приготовить на праздничный стол старый-добрый "Козел в огороде". Даже без сухарей, чипсов и картофеля фри салат приятно поразит ваши вкусовые рецепторы.

Рецепт салата "Козел в огороде" без майонеза на Новый год 2023

Ингредиенты:

куриное филе (отварное/запеченное) – 200 г

корейская морковь – 150 г

сыр – 200 г

помидоры – 150 г

шампиньоны (отварные/запеченные) – 200 г

сметана 15% – 3 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

Измельчаем ингредиенты и выкладываем кучками на тарелку. По центру добавляем заправку (сметану). Подаем на стол, а потом уже смешиваем.

Ранее "Телеграф" писал, что на Новый год 2023 также можно приготовить необычную закуску из крабовых палочек или вкуснейшие роллы за 5 минут, которые даже не придется скручивать.