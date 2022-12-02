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Как сделать вкус салата без майонеза не пресным, а насыщенным: отменный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Салат "Козел в огороде" Новость обновлена 02 декабря 2022, 23:26
Салат "Козел в огороде". Фото vsevkulinary.ru

Такой салат можно подать и на новогодний стол

Меню на Новый год 2023 не обойдется без салатов, как традиционной "Шубы", так и кулинарных экспериментов. Полезнее делать салаты без майонеза. И если вы думаете, что блюдо будет пресным и никаким, то просто добавьте корейскую морковь — ее насыщенный вкус придаст яркие нотки.

О таком кулинарном секрете рассказывает фудблог lenna_mazur в Instagram. С корейской морковью можно приготовить на праздничный стол старый-добрый "Козел в огороде". Даже без сухарей, чипсов и картофеля фри салат приятно поразит ваши вкусовые рецепторы.

Рецепт салата "Козел в огороде" без майонеза на Новый год 2023

Ингредиенты:

  • куриное филе (отварное/запеченное) – 200 г
  • корейская морковь – 150 г
  • сыр – 200 г
  • помидоры – 150 г
  • шампиньоны (отварные/запеченные) – 200 г
  • сметана 15% – 3 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Измельчаем ингредиенты и выкладываем кучками на тарелку.
  2. По центру добавляем заправку (сметану).
  3. Подаем на стол, а потом уже смешиваем.

Ранее "Телеграф" писал, что на Новый год 2023 также можно приготовить необычную закуску из крабовых палочек или вкуснейшие роллы за 5 минут, которые даже не придется скручивать.

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#Рецепт #Салат