Как сделать вкус салата без майонеза не пресным, а насыщенным: отменный рецепт (видео)
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Такой салат можно подать и на новогодний стол
Меню на Новый год 2023 не обойдется без салатов, как традиционной "Шубы", так и кулинарных экспериментов. Полезнее делать салаты без майонеза. И если вы думаете, что блюдо будет пресным и никаким, то просто добавьте корейскую морковь — ее насыщенный вкус придаст яркие нотки.
О таком кулинарном секрете рассказывает фудблог lenna_mazur в Instagram. С корейской морковью можно приготовить на праздничный стол старый-добрый "Козел в огороде". Даже без сухарей, чипсов и картофеля фри салат приятно поразит ваши вкусовые рецепторы.
Рецепт салата "Козел в огороде" без майонеза на Новый год 2023
Ингредиенты:
- куриное филе (отварное/запеченное) – 200 г
- корейская морковь – 150 г
- сыр – 200 г
- помидоры – 150 г
- шампиньоны (отварные/запеченные) – 200 г
- сметана 15% – 3 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Измельчаем ингредиенты и выкладываем кучками на тарелку.
- По центру добавляем заправку (сметану).
- Подаем на стол, а потом уже смешиваем.
Ранее "Телеграф" писал, что на Новый год 2023 также можно приготовить необычную закуску из крабовых палочек или вкуснейшие роллы за 5 минут, которые даже не придется скручивать.