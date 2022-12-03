Для ленивых хозяек: простые рецепты закусочных "роллов" из лаваша, которые готовятся всего 30 минут (видео)
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Ингредиенты для начинок зависят от вашего вкуса
Закуски, типа "роллов" из лаваша, подойдут к любому праздничному столу, а также могут спасти тогда, когда выключат свет, что очень актуально для украинцев в это время.
Готовятся "роллы" очень просто и быстро, ведь время приготовления – всего 30 минут. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.
Как приготовить роллы из лаваша с начинкой
Ингредиенты:
- 2 упаковки лаваша
С сырками:
- 2 плавленых сливочных сырка
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 2-2,5 ст.л. майонеза
- 1-2 дольки чеснока, соль
С тунцом:
- примерно 100-125 г крем-сыра
- 1 большой или 2 средних огурца
- 150 г тунца
- поджаренный кунжут
Приготовление:
- С сырками: натираем на мелкой или средней терке — яйца, сырки, чеснок, смешиваем это с майонезом и солим по вкусу.
- Делим начинку на 2 части и смазываем ею каждый лаваш, закручиваем в рулеты.
- С тунцом: из тунца сливаем лишнее масло/сек, можно дополнительно отжать ложкой, чтобы готовые "роллы" не были жирными. Огурец нарезаем соломкой.
- Лаваши смазываем крем-сыром, выкладываем огурец, тунец, посыпаем кунжутом и закручиваем в рулет.
- Каждый рулет нарезаем на маленькие порционные кусочки.
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