Для ленивых хозяек: простые рецепты закусочных "роллов" из лаваша, которые готовятся всего 30 минут (видео)

Ингредиенты для начинок зависят от вашего вкуса

Закуски, типа "роллов" из лаваша, подойдут к любому праздничному столу, а также могут спасти тогда, когда выключат свет, что очень актуально для украинцев в это время.

Готовятся "роллы" очень просто и быстро, ведь время приготовления – всего 30 минут. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Как приготовить роллы из лаваша с начинкой

Ингредиенты:

2 упаковки лаваша

С сырками:

2 плавленых сливочных сырка

3 сваренных вкрутую яйца

2-2,5 ст.л. майонеза

1-2 дольки чеснока, соль

С тунцом:

примерно 100-125 г крем-сыра

1 большой или 2 средних огурца

150 г тунца

поджаренный кунжут

Приготовление:

С сырками: натираем на мелкой или средней терке — яйца, сырки, чеснок, смешиваем это с майонезом и солим по вкусу. Делим начинку на 2 части и смазываем ею каждый лаваш, закручиваем в рулеты. С тунцом: из тунца сливаем лишнее масло/сек, можно дополнительно отжать ложкой, чтобы готовые "роллы" не были жирными. Огурец нарезаем соломкой. Лаваши смазываем крем-сыром, выкладываем огурец, тунец, посыпаем кунжутом и закручиваем в рулет. Каждый рулет нарезаем на маленькие порционные кусочки.

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