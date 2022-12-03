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Для ленивых хозяек: простые рецепты закусочных "роллов" из лаваша, которые готовятся всего 30 минут (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить роллы из лаваша — рецепты начинок Новость обновлена 03 декабря 2022, 18:10
Как приготовить роллы из лаваша — рецепты начинок. Фото smachnonews.24tv.ua

Ингредиенты для начинок зависят от вашего вкуса

Закуски, типа "роллов" из лаваша, подойдут к любому праздничному столу, а также могут спасти тогда, когда выключат свет, что очень актуально для украинцев в это время.

Готовятся "роллы" очень просто и быстро, ведь время приготовления – всего 30 минут. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Как приготовить роллы из лаваша с начинкой

Ингредиенты:

  • 2 упаковки лаваша

С сырками:

  • 2 плавленых сливочных сырка
  • 3 сваренных вкрутую яйца
  • 2-2,5 ст.л. майонеза
  • 1-2 дольки чеснока, соль

С тунцом:

  • примерно 100-125 г крем-сыра
  • 1 большой или 2 средних огурца
  • 150 г тунца
  • поджаренный кунжут

Приготовление:

  1. С сырками: натираем на мелкой или средней терке — яйца, сырки, чеснок, смешиваем это с майонезом и солим по вкусу.
  2. Делим начинку на 2 части и смазываем ею каждый лаваш, закручиваем в рулеты.
  3. С тунцом: из тунца сливаем лишнее масло/сек, можно дополнительно отжать ложкой, чтобы готовые "роллы" не были жирными. Огурец нарезаем соломкой.
  4. Лаваши смазываем крем-сыром, выкладываем огурец, тунец, посыпаем кунжутом и закручиваем в рулет.
  5. Каждый рулет нарезаем на маленькие порционные кусочки.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусный салат без майонеза, но чтобы он не был пресным.

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#Закуски #Лаваш #Рецепти