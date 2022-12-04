Эффектная подача удивит гостей: рецепт пирога с грушей, который легко готовится (видео)

Такой пирог можно подать на праздничный стол

У каждого есть свой любимый рецепт домашней выпечки, будь то бабушкин тертый пирог или шарлотка с яблоками. Даже простой десерт можно сделать эффектным, если поработать над подачей. Груша – отлично подойдет как для красивой презентации, так и сделает вкус пирога непревзойденным.

Рецепт пирога с грушей публикует фудблог kate.deliciouss в Instagram. Такую выпечку вы можете подать на праздничный стол или преподнести близкому человеку в качестве подарка. Пирог выглядит невероятно привлекательно, хотя готовится очень просто.

Грушевый пирог

Ингредиенты:

Сливочное масло – 170 г + 10 г

Сухари панировочные – 10 г

Сахар – 200 г

Мед – 40 г

Имбирь сушеный – 5 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 200 г

Разрыхлитель — 6 г

Соль – 4 г

Кардамон – 2 г

Йогурт греческий – 130 г

Груши (твердые) – 6 шт.

Ванилин — 2 г

Способ приготовления:

Растапливаем масло, к нему добавляем сахар, яйца, мед. Перемешиваем до однородной массы. Груши чистим от кожуры. Срезаем дно, чтобы груша могла стоять. Корешок оставляйте для красоты. Муку смешиваем с разрыхлителем, кардамоном, имбирем, солью, ванилином. В жидкую смесь в три захода добавляем муку и йогурт. Добавили одну часть, вымешали, затем вторую и третью. Так не будет комочков. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем сухарями. Тесто выливаем в форму, немного бьем форму о стол (раза три), чтобы тесто равномерно разошлось, расставляем груши. Отправляем в духовку на 180 градусов на 50-60 минут. При подаче можно смазать взбитыми сливками.

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