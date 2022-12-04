Эффектная подача удивит гостей: рецепт пирога с грушей, который легко готовится (видео)
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Такой пирог можно подать на праздничный стол
У каждого есть свой любимый рецепт домашней выпечки, будь то бабушкин тертый пирог или шарлотка с яблоками. Даже простой десерт можно сделать эффектным, если поработать над подачей. Груша – отлично подойдет как для красивой презентации, так и сделает вкус пирога непревзойденным.
Рецепт пирога с грушей публикует фудблог kate.deliciouss в Instagram. Такую выпечку вы можете подать на праздничный стол или преподнести близкому человеку в качестве подарка. Пирог выглядит невероятно привлекательно, хотя готовится очень просто.
Грушевый пирог
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 170 г + 10 г
- Сухари панировочные – 10 г
- Сахар – 200 г
- Мед – 40 г
- Имбирь сушеный – 5 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель — 6 г
- Соль – 4 г
- Кардамон – 2 г
- Йогурт греческий – 130 г
- Груши (твердые) – 6 шт.
- Ванилин — 2 г
Способ приготовления:
- Растапливаем масло, к нему добавляем сахар, яйца, мед. Перемешиваем до однородной массы.
- Груши чистим от кожуры. Срезаем дно, чтобы груша могла стоять. Корешок оставляйте для красоты.
- Муку смешиваем с разрыхлителем, кардамоном, имбирем, солью, ванилином.
- В жидкую смесь в три захода добавляем муку и йогурт. Добавили одну часть, вымешали, затем вторую и третью. Так не будет комочков.
- Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем сухарями.
- Тесто выливаем в форму, немного бьем форму о стол (раза три), чтобы тесто равномерно разошлось, расставляем груши.
- Отправляем в духовку на 180 градусов на 50-60 минут.
- При подаче можно смазать взбитыми сливками.
Ранее "Телеграф" делился рецептом любимого из детства пирожного "Муравейник".