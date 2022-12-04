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Эффектная подача удивит гостей: рецепт пирога с грушей, который легко готовится (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Фантастический грушевый пирог Новость обновлена 04 декабря 2022, 16:14
Фантастический грушевый пирог. Фото eatsmarter.com

Такой пирог можно подать на праздничный стол

У каждого есть свой любимый рецепт домашней выпечки, будь то бабушкин тертый пирог или шарлотка с яблоками. Даже простой десерт можно сделать эффектным, если поработать над подачей. Груша – отлично подойдет как для красивой презентации, так и сделает вкус пирога непревзойденным.

Рецепт пирога с грушей публикует фудблог kate.deliciouss в Instagram. Такую выпечку вы можете подать на праздничный стол или преподнести близкому человеку в качестве подарка. Пирог выглядит невероятно привлекательно, хотя готовится очень просто.

Грушевый пирог

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 170 г + 10 г
  • Сухари панировочные – 10 г
  • Сахар – 200 г
  • Мед – 40 г
  • Имбирь сушеный – 5 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель — 6 г
  • Соль – 4 г
  • Кардамон – 2 г
  • Йогурт греческий – 130 г
  • Груши (твердые) – 6 шт.
  • Ванилин — 2 г

Способ приготовления:

  1. Растапливаем масло, к нему добавляем сахар, яйца, мед. Перемешиваем до однородной массы.
  2. Груши чистим от кожуры. Срезаем дно, чтобы груша могла стоять. Корешок оставляйте для красоты.
  3. Муку смешиваем с разрыхлителем, кардамоном, имбирем, солью, ванилином.
  4. В жидкую смесь в три захода добавляем муку и йогурт. Добавили одну часть, вымешали, затем вторую и третью. Так не будет комочков.
  5. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем сухарями.
  6. Тесто выливаем в форму, немного бьем форму о стол (раза три), чтобы тесто равномерно разошлось, расставляем груши.
  7. Отправляем в духовку на 180 градусов на 50-60 минут.
  8. При подаче можно смазать взбитыми сливками.

Ранее "Телеграф" делился рецептом любимого из детства пирожного "Муравейник".

Теги:
#Рецепт #Пирог #Груша