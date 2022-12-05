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Вкусно и по-праздничному: простой рецепт закуски "Елочка", которая украсит любой новогодний стол (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Уделите немного внимания подаче блюд на Новый год
Уделите немного внимания подаче блюд на Новый год. Фото Depositphotos

Новогоднее меню позволяет сполна проявить фантазию и устроить кулинарные эксперименты

Стол на Новый год должен быть не только сытным и вкусным, а и красивым. Поэтому важно уделить внимание подачи блюд, ведь от нее зависит даже презентация традиционного салата "Шуба". Особый креатив можно проявить с закусками.

Закуска из фаршированных яиц "Елочка" отлично подойдет для любого праздного застолья на Новый год или Рождество. Фудблогерка lenna_mazur в Instagram поделилась простым рецептом и рассказала, как по-новому украсить это традиционное блюдо. Для декора закуски нужны самые доступные продукты и предметы.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.
  • печень трески — 120 г
  • йогурт 1,5% — 1 ст. л.
  • огурец — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • шпажки (длинные зубочистки) — 8 шт.

Способ приготовления:

  1. Варим яйца вкрутую (8-9 минут). Заливаем холодной водой, чистим и режем на половинки (поперёк). Также для устойчивости немного срезаем дно, как на видео.
  2. Вынимаем желтки и кладём их в глубокую миску, разминаем вилкой. Добавляем к ним печень трески, йогурт, соль и перец. Разминаем и начиняем яйца.
  3. Приступаем к украшению. Длинный гладкий огурец нарезаем на длинные полоски. Из моркови вырезаем звёздочки.
  4. Слайсы из огурца нанизываем на шпажку, как показано на видео. Вставляем нашу ёлочку в яйцо и украшаем звёздочкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно приготовить на Новый год 2023 – рецепты восхитительной закуски из крабовых палочек или эффектных рулетиков из красной рыбы.

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#Рецепт #Новый год #Закуска