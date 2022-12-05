Вкусно и по-праздничному: простой рецепт закуски "Елочка", которая украсит любой новогодний стол (видео)
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Новогоднее меню позволяет сполна проявить фантазию и устроить кулинарные эксперименты
Стол на Новый год должен быть не только сытным и вкусным, а и красивым. Поэтому важно уделить внимание подачи блюд, ведь от нее зависит даже презентация традиционного салата "Шуба". Особый креатив можно проявить с закусками.
Закуска из фаршированных яиц "Елочка" отлично подойдет для любого праздного застолья на Новый год или Рождество. Фудблогерка lenna_mazur в Instagram поделилась простым рецептом и рассказала, как по-новому украсить это традиционное блюдо. Для декора закуски нужны самые доступные продукты и предметы.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.
- печень трески — 120 г
- йогурт 1,5% — 1 ст. л.
- огурец — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- соль, перец по вкусу
- шпажки (длинные зубочистки) — 8 шт.
Способ приготовления:
- Варим яйца вкрутую (8-9 минут). Заливаем холодной водой, чистим и режем на половинки (поперёк). Также для устойчивости немного срезаем дно, как на видео.
- Вынимаем желтки и кладём их в глубокую миску, разминаем вилкой. Добавляем к ним печень трески, йогурт, соль и перец. Разминаем и начиняем яйца.
- Приступаем к украшению. Длинный гладкий огурец нарезаем на длинные полоски. Из моркови вырезаем звёздочки.
- Слайсы из огурца нанизываем на шпажку, как показано на видео. Вставляем нашу ёлочку в яйцо и украшаем звёздочкой.
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