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Шоколадный чизкейк без выпечки всего из трех ингредиентов: простой рецепт потрясающего десерта (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Домашний шоколадный чизкей Новость обновлена 05 декабря 2022, 22:51
Домашний шоколадный чизкей. Фото instagram.com/food_1333

Такой десерт даже можно подать на праздничный стол

Если срочно нужно придумать "что-то вкусненькое к чаю", особенно когда внезапно нагрянули гости, то торты без выпечки – лучший вариант. И это может быть не обычное пирожное "Муравейник", а довольно изысканный десерт, к примеру, чизкейк.

Рецепт шоколадного чизкейка без выпечки публикует фудблог food_1333 в Instagram. По словам кулинара, это очень вкусный десерт всего из трех ингредиентов, плотная шоколадная текстура буквально тает во рту. К тому же, торт можно просто и быстр приготовить.

Шоколадный чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

  • Творожный сыр — 450 г
  • Шоколад — 340 г (250+90)
  • Сливки 10% — 80 г

Способ приготовления:

  1. Шоколад (250 г) растопить на водяной бане, добавить творожный сыр и хорошо перемешать (можно блендером).
  2. Распределить массу в форме и отправить в холодильник на 2 часа.
  3. Сливки нагреть, добавить 90 г шоколада и размешиваем все до однородной̆ массы. Если нужно, поставить ещё на водяную баню.
  4. Залить сверху творожной основы и отправить в холод на 10 минут.

Ранее "Телеграф" делился другими удачными рецептами вкусных десертов, которые не составит труда приготовить – грушевый пирог с эффектной подачей и нежный пирог без муки.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Чизкейк