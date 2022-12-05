Шоколадный чизкейк без выпечки всего из трех ингредиентов: простой рецепт потрясающего десерта (видео)

Такой десерт даже можно подать на праздничный стол

Если срочно нужно придумать "что-то вкусненькое к чаю", особенно когда внезапно нагрянули гости, то торты без выпечки – лучший вариант. И это может быть не обычное пирожное "Муравейник", а довольно изысканный десерт, к примеру, чизкейк.

Рецепт шоколадного чизкейка без выпечки публикует фудблог food_1333 в Instagram. По словам кулинара, это очень вкусный десерт всего из трех ингредиентов, плотная шоколадная текстура буквально тает во рту. К тому же, торт можно просто и быстр приготовить.

Шоколадный чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

Творожный сыр — 450 г

Шоколад — 340 г (250+90)

Сливки 10% — 80 г

Способ приготовления:

Шоколад (250 г) растопить на водяной бане, добавить творожный сыр и хорошо перемешать (можно блендером). Распределить массу в форме и отправить в холодильник на 2 часа. Сливки нагреть, добавить 90 г шоколада и размешиваем все до однородной̆ массы. Если нужно, поставить ещё на водяную баню. Залить сверху творожной основы и отправить в холод на 10 минут.

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