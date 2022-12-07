Снаружи хрустящая, а внутри мягкая творожная начинка: как приготовить сочники, как в детстве (видео)

Домашние сочники с сыром вкуснее магазинных

Сладкие сочники с сыром – это очень известное печенье, еще с детства!

Его часто можно встретить в магазинах или на базарах, но испечь самостоятельно – в 100 раз вкуснее! Это подтверждает украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме. Она и поделилась рецептом сочников, и рекомендует готовить их с детьми — им будет тоже интересно!

Как приготовить сочники с творогом

Ингредиенты для теста:

125 г сливочного масла

75 г сахара

1 яйцо

60 г сметаны

300 г муки

0,5 ч.л разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки:

400 г кисломолочного творога

70 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 яйцо

30 г сметаны

2 ст.л муки

Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйцо и сметану. Еще раз сбить. Просеять муку с разрыхлителем и быстро замесить тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30–40 минут. Тем временем готовим начинку. Сыр хорошо размять вилкой. Добавить яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар и еще раз размять. Добавить муку и перемешать лопаткой. Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт и вырезать кружочки диаметром 10 см. На половинку выложить 1 ст.л. начинки. Накрыть второй половиной. Выложить сочники на противень, смазать яйцом, смешанным с чайной ложкой молока. Выпекать при 180 градусов 30-35 минут.

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