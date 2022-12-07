Укр

Снаружи хрустящая, а внутри мягкая творожная начинка: как приготовить сочники, как в детстве (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как приготовить вкусные сочники дома – простой рецепт Новость обновлена 07 декабря 2022, 13:29
Как приготовить вкусные сочники дома – простой рецепт. Фото 1000.menu

Домашние сочники с сыром вкуснее магазинных

Сладкие сочники с сыром – это очень известное печенье, еще с детства!

Его часто можно встретить в магазинах или на базарах, но испечь самостоятельно – в 100 раз вкуснее! Это подтверждает украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме. Она и поделилась рецептом сочников, и рекомендует готовить их с детьми — им будет тоже интересно!

Как приготовить сочники с творогом

Ингредиенты для теста:

  • 125 г сливочного масла
  • 75 г сахара
  • 1 яйцо
  • 60 г сметаны
  • 300 г муки
  • 0,5 ч.л разрыхлителя
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 400 г кисломолочного творога
  • 70 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 30 г сметаны
  • 2 ст.л муки

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром.
  2. Добавить яйцо и сметану. Еще раз сбить.
  3. Просеять муку с разрыхлителем и быстро замесить тесто.
  4. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30–40 минут.
  5. Тем временем готовим начинку. Сыр хорошо размять вилкой. Добавить яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар и еще раз размять. Добавить муку и перемешать лопаткой.
  6. Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт и вырезать кружочки диаметром 10 см.
  7. На половинку выложить 1 ст.л. начинки. Накрыть второй половиной.
  8. Выложить сочники на противень, смазать яйцом, смешанным с чайной ложкой молока.
  9. Выпекать при 180 градусов 30-35 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт праздничного еврейского хлеба. Выпечка роскошная и невероятно вкусная, а внешний вид ее еще более увлекательный, чем вкус.

Теги:
#Печенье #Десерты #Рецепты #Сочники