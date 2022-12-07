Снаружи хрустящая, а внутри мягкая творожная начинка: как приготовить сочники, как в детстве (видео)
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Домашние сочники с сыром вкуснее магазинных
Сладкие сочники с сыром – это очень известное печенье, еще с детства!
Его часто можно встретить в магазинах или на базарах, но испечь самостоятельно – в 100 раз вкуснее! Это подтверждает украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме. Она и поделилась рецептом сочников, и рекомендует готовить их с детьми — им будет тоже интересно!
Как приготовить сочники с творогом
Ингредиенты для теста:
- 125 г сливочного масла
- 75 г сахара
- 1 яйцо
- 60 г сметаны
- 300 г муки
- 0,5 ч.л разрыхлителя
- щепотка соли
Для начинки:
- 400 г кисломолочного творога
- 70 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 яйцо
- 30 г сметаны
- 2 ст.л муки
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло взбить с сахаром.
- Добавить яйцо и сметану. Еще раз сбить.
- Просеять муку с разрыхлителем и быстро замесить тесто.
- Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30–40 минут.
- Тем временем готовим начинку. Сыр хорошо размять вилкой. Добавить яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар и еще раз размять. Добавить муку и перемешать лопаткой.
- Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт и вырезать кружочки диаметром 10 см.
- На половинку выложить 1 ст.л. начинки. Накрыть второй половиной.
- Выложить сочники на противень, смазать яйцом, смешанным с чайной ложкой молока.
- Выпекать при 180 градусов 30-35 минут.
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