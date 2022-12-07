Невероятно вкусный салат на Новый год 2023: нужны четыре доступных продукта

Такой прекрасный салат украсит любой праздничный стол

Невозможно представить новогодний стол без салатов, будь то традиционная "Шуба" или новая вариация "Оливье". Даже из знакомых нам продуктов можно приготовить насыщенное по вкусу блюдо, чтобы порадовать гостей. Как раз так можно охарактеризовать отличный салат с экзотическим названием "Бунито".

Рецепт салата "Бунито", который идеально подойдет для приготовления на Новый год 2023, публикует фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. Ключевые продукты – мясо, яйца, сыр и корейская морковь – служат основой для четырех слоев салата. Это блюдо готовится очень быстро, а съедается – еще быстрее, ведь салат получается очень вкусным и слегка пикантным.

Салат на Новый год 2023

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

куриное мясо — 200 г

морковь по-корейски – 150 г

сыр твердый – 80 г

специи: соль, перец – по вкусу

чеснок – 3-4 зуб.

майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Яйца отварить. Куриное мясо тоже. Можно использовать куриное филе, подойдет и бедро. Подготовить ингредиенты, каждый по отдельности. Мясо и морковь по-корейски мелко порезать, яйца и сыр потереть на средней терке. В майонез выжать чеснок, перемешать и выложить в одноразовый кондитерский мешочек, отрезать в нем маленькое отверстие. Салат выкладываем слоями в разъемном кольце в такой последовательности, перемазывая каждый слой сеткой из майонеза и присыпая специями: куриное мясо – морковь – яйца – творог. Украсить по желанию и поставить на несколько часов в холодильник.

Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".