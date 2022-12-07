Что добавить к моркови, чтобы вкус получился пикантным: рецепт вкусной закрутки (видео)

Такая консервированная морковь будет отличной закуской в холодное время

Морковь – вкусный и доступный овощ. Ее можно заготавливать на зиму в ассорти с другими овощами или же закрывать морковь отдельно. Если вы хотите, чтобы вкус консервированной моркови приобрел пикантный оттенок и неповторимый аромат, то добавьте в закрутку аджику.

Рецепт моркови в аджике на зиму публикует кулинарный канал "Солодко солено" в Youtube. Эта закрутка точно понравится любителям острого. Готовится достаточно просто.

Ингредиенты:

2 кг моркови

1,5 кг

0,5 кг

250 мл масла

1,5-2 ст. л. красного молотого перца

150 г уксуса

150 г сахара

2 ст. л. соли (или по вашему вкусу)

Чеснок (по вашему вкусу)

Перец горошком

Способ приготовления:

Перемолоть помидоры и перец. Морковь натереть на терку для моркови по-корейски. Добавить масло, перец, сахар, соль, уксус. Перемешать. Варить с момента закипания 1 час. Добавить измельченный чеснок (по вкусу или один стакан). Варить еще 15 минут. Выложить на дно банок по две горошины перца, закладываем морковь. Стерилизовать банки после закипания 15 минут.

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