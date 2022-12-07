Что добавить к моркови, чтобы вкус получился пикантным: рецепт вкусной закрутки (видео)
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Такая консервированная морковь будет отличной закуской в холодное время
Морковь – вкусный и доступный овощ. Ее можно заготавливать на зиму в ассорти с другими овощами или же закрывать морковь отдельно. Если вы хотите, чтобы вкус консервированной моркови приобрел пикантный оттенок и неповторимый аромат, то добавьте в закрутку аджику.
Рецепт моркови в аджике на зиму публикует кулинарный канал "Солодко солено" в Youtube. Эта закрутка точно понравится любителям острого. Готовится достаточно просто.
Ингредиенты:
- 2 кг моркови
- 1,5 кг
- 0,5 кг
- 250 мл масла
- 1,5-2 ст. л. красного молотого перца
- 150 г уксуса
- 150 г сахара
- 2 ст. л. соли (или по вашему вкусу)
- Чеснок (по вашему вкусу)
- Перец горошком
Способ приготовления:
- Перемолоть помидоры и перец.
- Морковь натереть на терку для моркови по-корейски.
- Добавить масло, перец, сахар, соль, уксус. Перемешать.
- Варить с момента закипания 1 час.
- Добавить измельченный чеснок (по вкусу или один стакан).
- Варить еще 15 минут.
- Выложить на дно банок по две горошины перца, закладываем морковь.
- Стерилизовать банки после закипания 15 минут.
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