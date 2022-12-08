Эффектная закуска на Новый год из недорогих продуктов: рецепт

Такую закуску приготовит даже ребенок

Приближается Новый год, а значит самое время подумать о том, чем вы будете угощать гостей за праздничным столом. Конечно, можно приготовить им традиционный "Оливье", но если вы хотите удивить своих друзей, чем-то более оригинальным попробуйте приготовить яркую и оригинальную новогоднюю закуску из простых продуктов.

Рецептом закуски поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.

Новогодняя закуска из доступных продуктов: рецепт

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Сыр — 80 г

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — по вкусу

Ветчина — 6-8 ломтиков

Листья салата

Помидоры черри — 12-16 шт.

Сыр Сулугуни или зеленый лук, чтобы зафиксировать конвертик из ветчины.

Способ приготовления:

На мелкой терке натираем два сваренных вкрутую яйца. Натираем один зубчик чеснока и 80 гр твердого сыра. Добавляем майонез по вкусу. Сыр сулугуни разделяем на отдельные волокна. На кусочки ветчины выкладываем листья салата и начинку. Сворачиваем это рулончиком и фиксируем при помощи сулугуни. Приятного аппетита!

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