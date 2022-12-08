Эффектная закуска на Новый год из недорогих продуктов: рецепт
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Такую закуску приготовит даже ребенок
Приближается Новый год, а значит самое время подумать о том, чем вы будете угощать гостей за праздничным столом. Конечно, можно приготовить им традиционный "Оливье", но если вы хотите удивить своих друзей, чем-то более оригинальным попробуйте приготовить яркую и оригинальную новогоднюю закуску из простых продуктов.
Рецептом закуски поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.
Новогодняя закуска из доступных продуктов: рецепт
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Сыр — 80 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — по вкусу
- Ветчина — 6-8 ломтиков
- Листья салата
- Помидоры черри — 12-16 шт.
- Сыр Сулугуни или зеленый лук, чтобы зафиксировать конвертик из ветчины.
Способ приготовления:
- На мелкой терке натираем два сваренных вкрутую яйца.
- Натираем один зубчик чеснока и 80 гр твердого сыра.
- Добавляем майонез по вкусу.
- Сыр сулугуни разделяем на отдельные волокна.
- На кусочки ветчины выкладываем листья салата и начинку.
- Сворачиваем это рулончиком и фиксируем при помощи сулугуни. Приятного аппетита!
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