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Эффектная закуска на Новый год из недорогих продуктов: рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Эта новогодняя закуска готовится очень просто Новость обновлена 08 декабря 2022, 15:16
Эта новогодняя закуска готовится очень просто. Фото Скриншот

Такую закуску приготовит даже ребенок

Приближается Новый год, а значит самое время подумать о том, чем вы будете угощать гостей за праздничным столом. Конечно, можно приготовить им традиционный "Оливье", но если вы хотите удивить своих друзей, чем-то более оригинальным попробуйте приготовить яркую и оригинальную новогоднюю закуску из простых продуктов.

Рецептом закуски поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.

Новогодняя закуска из доступных продуктов: рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр — 80 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — по вкусу
  • Ветчина — 6-8 ломтиков
  • Листья салата
  • Помидоры черри — 12-16 шт.
  • Сыр Сулугуни или зеленый лук, чтобы зафиксировать конвертик из ветчины.

Способ приготовления:

  1. На мелкой терке натираем два сваренных вкрутую яйца.
  2. Натираем один зубчик чеснока и 80 гр твердого сыра.
  3. Добавляем майонез по вкусу.
  4. Сыр сулугуни разделяем на отдельные волокна.
  5. На кусочки ветчины выкладываем листья салата и начинку.
  6. Сворачиваем это рулончиком и фиксируем при помощи сулугуни. Приятного аппетита!

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