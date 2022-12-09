Рецепт ароматной выпечки, запах которой разносится по всему дому: как приготовить рождественский кекс (видео)

Новогодний пирог без исключения получается мягким, пышным и ароматным

Предпраздничный сезон к Рождеству 25 декабря (за григорианским календарем) уже начался, поэтому пора запасаться интересными рецептами праздничных блюд, чтобы порадовать как своих родных, так и гостей.

Представить себе праздничный стол без ароматной и вкусной выпечки очень трудно. "Телеграф" предлагает приготовить своим читателям на Рождество, да и другие праздники, праздничный ванильный пирог (кекс) с изюмом по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Как приготовить ванильный кекс с изюмом

Ингредиенты:

150 г кукурузной муки

200 г пшеничной муки (+ 4 ст. л. для дрожжей)

200 мл молока

25 г свежих дрожжей

1 ч. л. ванильного сахара

125 г сахарного песка

1 яйцо

50 мл растительного масла

1 апельсин

100 г изюма

30 мл рома или коньяка

1 щепотка соли

сахарная пудра по вкусу

грецкие орехи по вкусу

Приготовление:

Готовим опару — дрожжевую основу для кекса. Вливаем в миску молоко комнатной температуры. К нему крошим свежие дрожжи. Всыпаем две столовые ложки сахара. Перемешиваем и добавляем 4 столовые ложки пшеничной муки. Перемешиваем и оставляем в теплом месте на 20 минут. Изюм заливаем ромом или коньяком. В глубокую миску всыпаем кукурузную и пшеничную муку. Перемешиваем и добавляем остаток сахара, который мы не использовали для опары. Потом всыпаем 1 чайную ложку ванильного сахара и добавляем щепотку соли. В конце вливаем немного растительного масла и вбиваем 1 яйцо. В конце к тесту добавляем опару. Замешиваем тесто (должно получиться очень мягким и однородным). Накрываем его кухонным полотенцем и оставляем на 1 час в теплом месте. Затем тесто обомните и добавьте к нему замоченный изюм. Также натираем цедру одного апельсина. Вымешиваем тесто так, чтобы изюм и цедра равномерно распределились. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выкладываем туда тесто. Оставляем на полчаса, чтобы тесто еще немного подросло. Потом отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35–40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого пирога с вареньем. Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал!