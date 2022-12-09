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Рецепт ароматной выпечки, запах которой разносится по всему дому: как приготовить рождественский кекс (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Новогодний пирог с изюмом по рецепту Евгения Клопотенко - простой рецепт Новость обновлена 09 декабря 2022, 10:46
Новогодний пирог с изюмом по рецепту Евгения Клопотенко - простой рецепт. Фото delo-vcusa

Новогодний пирог без исключения получается мягким, пышным и ароматным

Предпраздничный сезон к Рождеству 25 декабря (за григорианским календарем) уже начался, поэтому пора запасаться интересными рецептами праздничных блюд, чтобы порадовать как своих родных, так и гостей.

Представить себе праздничный стол без ароматной и вкусной выпечки очень трудно. "Телеграф" предлагает приготовить своим читателям на Рождество, да и другие праздники, праздничный ванильный пирог (кекс) с изюмом по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Как приготовить ванильный кекс с изюмом

Ингредиенты:

  • 150 г кукурузной муки
  • 200 г пшеничной муки (+ 4 ст. л. для дрожжей)
  • 200 мл молока
  • 25 г свежих дрожжей
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 125 г сахарного песка
  • 1 яйцо
  • 50 мл растительного масла
  • 1 апельсин
  • 100 г изюма
  • 30 мл рома или коньяка
  • 1 щепотка соли
  • сахарная пудра по вкусу
  • грецкие орехи по вкусу

Приготовление:

  1. Готовим опару — дрожжевую основу для кекса. Вливаем в миску молоко комнатной температуры. К нему крошим свежие дрожжи. Всыпаем две столовые ложки сахара. Перемешиваем и добавляем 4 столовые ложки пшеничной муки. Перемешиваем и оставляем в теплом месте на 20 минут.
  2. Изюм заливаем ромом или коньяком.
  3. В глубокую миску всыпаем кукурузную и пшеничную муку. Перемешиваем и добавляем остаток сахара, который мы не использовали для опары. Потом всыпаем 1 чайную ложку ванильного сахара и добавляем щепотку соли. В конце вливаем немного растительного масла и вбиваем 1 яйцо.
  4. В конце к тесту добавляем опару. Замешиваем тесто (должно получиться очень мягким и однородным). Накрываем его кухонным полотенцем и оставляем на 1 час в теплом месте.
  5. Затем тесто обомните и добавьте к нему замоченный изюм. Также натираем цедру одного апельсина. Вымешиваем тесто так, чтобы изюм и цедра равномерно распределились.
  6. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выкладываем туда тесто. Оставляем на полчаса, чтобы тесто еще немного подросло. Потом отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35–40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого пирога с вареньем. Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал!

Теги:
#Рецепты #Рождество #Выпечка #Евгений Клопотенко #Кексы