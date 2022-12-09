Оставьте майонез в прошлом: чем вкусно заправить салат на Новый год 2023
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Этот вкусный и ароматный салат из доступных продуктов сможет приготовить каждый
Ни одно новогоднее меню невозможно представить без салатов. Вы можете подать гостям как традиционную "Шубу" и крабовый, так и новую вариацию "Оливье". Если вы устали от майонеза, то заправить салат можно по-новому. Именно заправка делает вкус блюда свежим и особенным.
Рецепт салата на Новый год 2023 без майонеза публикует фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. В нем простые ингредиенты, но за счет оригинальной заправки салат выходит просто невероятным. А если вы любитель пикантной остроты, этот рецепт точно не оставит вас равнодушными.
Салат "Грузинские нотки"
Ингредиенты:
- огурцы – 5 шт.
- помидоры черри – 500 г
- красный лук – 1 шт.
- зелень: укроп, кинза – по 1/2 пуч.
Для заправки:
- перец чили – 1/2 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- орехи – 70 г
- сметана – 4 ст. л.
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Огурцы помыть, почистить от кожуры, порезать полукольцами. Помидоры помыть, разрезать пополам. Лук порезать тонкими полукольцами. Зелень помыть и мелко порубить. Выложить все в салатник.
- Для заправки все составляющие поместить в блендер и перебить до однородной смеси. Из перца чили не забудьте вытащить зернышки.
- Вымешать салат с заправкой.
Ранее "Телеграф" делился и другими отменными рецептами блюд на Новый год 2023. Вы можете приготовить эффектную закуску из недорогих ингредиентов или подать к столу изумительные рулетики из красной рыбы.