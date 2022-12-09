Оставьте майонез в прошлом: чем вкусно заправить салат на Новый год 2023

Этот вкусный и ароматный салат из доступных продуктов сможет приготовить каждый

Ни одно новогоднее меню невозможно представить без салатов. Вы можете подать гостям как традиционную "Шубу" и крабовый, так и новую вариацию "Оливье". Если вы устали от майонеза, то заправить салат можно по-новому. Именно заправка делает вкус блюда свежим и особенным.

Рецепт салата на Новый год 2023 без майонеза публикует фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. В нем простые ингредиенты, но за счет оригинальной заправки салат выходит просто невероятным. А если вы любитель пикантной остроты, этот рецепт точно не оставит вас равнодушными.

Салат "Грузинские нотки"

Ингредиенты:

огурцы – 5 шт.

помидоры черри – 500 г

красный лук – 1 шт.

зелень: укроп, кинза – по 1/2 пуч.

Для заправки:

перец чили – 1/2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

орехи – 70 г

сметана – 4 ст. л.

яблочный уксус – 2 ст. л.

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы помыть, почистить от кожуры, порезать полукольцами. Помидоры помыть, разрезать пополам. Лук порезать тонкими полукольцами. Зелень помыть и мелко порубить. Выложить все в салатник. Для заправки все составляющие поместить в блендер и перебить до однородной смеси. Из перца чили не забудьте вытащить зернышки. Вымешать салат с заправкой.

Ранее "Телеграф" делился и другими отменными рецептами блюд на Новый год 2023. Вы можете приготовить эффектную закуску из недорогих ингредиентов или подать к столу изумительные рулетики из красной рыбы.