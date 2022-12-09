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Оставьте майонез в прошлом: чем вкусно заправить салат на Новый год 2023

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Изумительный салат с пикантной ноткой на праздник
Изумительный салат с пикантной ноткой на праздник. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Этот вкусный и ароматный салат из доступных продуктов сможет приготовить каждый

Ни одно новогоднее меню невозможно представить без салатов. Вы можете подать гостям как традиционную "Шубу" и крабовый, так и новую вариацию "Оливье". Если вы устали от майонеза, то заправить салат можно по-новому. Именно заправка делает вкус блюда свежим и особенным.

Рецепт салата на Новый год 2023 без майонеза публикует фудблог cook_with_me_at_home в Instagram. В нем простые ингредиенты, но за счет оригинальной заправки салат выходит просто невероятным. А если вы любитель пикантной остроты, этот рецепт точно не оставит вас равнодушными.

Салат "Грузинские нотки"

Ингредиенты:

  • огурцы – 5 шт.
  • помидоры черри – 500 г
  • красный лук – 1 шт.
  • зелень: укроп, кинза – по 1/2 пуч.

Для заправки:

  • перец чили – 1/2 шт.
  • чеснок – 3-4 зуб.
  • орехи – 70 г
  • сметана – 4 ст. л.
  • яблочный уксус – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Огурцы помыть, почистить от кожуры, порезать полукольцами. Помидоры помыть, разрезать пополам. Лук порезать тонкими полукольцами. Зелень помыть и мелко порубить. Выложить все в салатник.
  2. Для заправки все составляющие поместить в блендер и перебить до однородной смеси. Из перца чили не забудьте вытащить зернышки.
  3. Вымешать салат с заправкой.

Ранее "Телеграф" делился и другими отменными рецептами блюд на Новый год 2023. Вы можете приготовить эффектную закуску из недорогих ингредиентов или подать к столу изумительные рулетики из красной рыбы.

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#Рецепт #Салат