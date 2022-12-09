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Можно пробовать уже на следующий день: быстрый рецепт вкусной маринованной цветной капусты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт маринованной цветной капусты
Рецепт маринованной цветной капусты. Фото prostoway

Чтобы хорошо пропитаться такой капусте достаточно всего день постоять в холодильнике

Многие домохозяйки на зиму заготавливают преимущественно белокочанную капусту, а вот про цветную часто забывают, хотя из нее также получаются не менее вкусная консервация. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт маринованной цветной капуты, которая станет прекрасной закуской, дополнением ко вторым блюдам, а также как ингредиент к салатам.

Маринованная цветная капуста: рецепт

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 1,5 кг;
  • вода — 3 ст.;
  • сахар — 1 ст.;
  • соль – 1 ст.л.;
  • уксус — 1 ст.;
  • подсолнечное масло – 1 ст.;
  • молотый кориандр — 1 ст.л.;
  • черный перец – 1 ч.л.;
  • чеснок – 1 головка.

Способ приготовления:

  1. Капусту тщательно промойте и разделите на соцветия. Плотно вложите в эмалированную кастрюлю и залейте горячим маринадом, который готовится из поданных в перечне ингредиентов.
  2. Подготовленные овощи накройте тарелкой, поскольку они должны оставаться плотно вложенными.
  3. Когда маринад остынет, кастрюлю переставьте в холодильник. Время маринования – минимум 1 сутки. А потом можно пробовать.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись без соли при консервации овощей.

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#Рецепт #Капуста #Цветная капуста #Маринованные овощи