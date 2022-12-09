Можно пробовать уже на следующий день: быстрый рецепт вкусной маринованной цветной капусты

Чтобы хорошо пропитаться такой капусте достаточно всего день постоять в холодильнике

Многие домохозяйки на зиму заготавливают преимущественно белокочанную капусту, а вот про цветную часто забывают, хотя из нее также получаются не менее вкусная консервация. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт маринованной цветной капуты, которая станет прекрасной закуской, дополнением ко вторым блюдам, а также как ингредиент к салатам.

Маринованная цветная капуста: рецепт

Ингредиенты:

цветная капуста — 1,5 кг;

вода — 3 ст.;

сахар — 1 ст.;

соль – 1 ст.л.;

уксус — 1 ст.;

подсолнечное масло – 1 ст.;

молотый кориандр — 1 ст.л.;

черный перец – 1 ч.л.;

чеснок – 1 головка.

Способ приготовления:

Капусту тщательно промойте и разделите на соцветия. Плотно вложите в эмалированную кастрюлю и залейте горячим маринадом, который готовится из поданных в перечне ингредиентов. Подготовленные овощи накройте тарелкой, поскольку они должны оставаться плотно вложенными. Когда маринад остынет, кастрюлю переставьте в холодильник. Время маринования – минимум 1 сутки. А потом можно пробовать.

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