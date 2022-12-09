Секрет пышных оладий раскрыт: каким должно быть тесто (видео)

Фудблогерша рассказала все нюансы приготовления идеальных оладий

Пышные оладьи получаются не только с использованием дрожжей. Из бездрожжевого теста можно сделать не менее нежную и воздушную выпечку. Если вы думаете, что для этого нужно подогревать кефир, то и это необязательно. Есть другой секрет приготовления пышных оладий.

О нюансах рецепта рассказала фудблогерша Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. По ее словам, главная кулинарная уловка – делать густое тесто. Это обеспечит идеальную структуру, оладьи будут мягкими, как пух.

Рецепт пышных оладий на кефире

Ингредиенты:

0,5 л кефира

1 яйцо

щепотка соли

1-3 ст. л. сахара

1 ч. л. соды

мука

Способ приготовления:

Вылейте кефир в миску. Добавьте яйцо, сахар и соль, а также соду. Гасить не надо – кефир сам все погасит. Смешайте. Всыпьте муку. Надо столько, чтобы тесто с ложки не стекало, а будто падало. Оставьте тесто отдохнуть на 20 минут. Затем не перемешивайте его, сразу начинайте выкладывать на сковороду. Жарить нужно на хорошо разогретой сковороде. Но на огне ниже среднего или даже на минимальном. После того как перевернете, накройте крышкой.

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