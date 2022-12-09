Секрет пышных оладий раскрыт: каким должно быть тесто (видео)
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Фудблогерша рассказала все нюансы приготовления идеальных оладий
Пышные оладьи получаются не только с использованием дрожжей. Из бездрожжевого теста можно сделать не менее нежную и воздушную выпечку. Если вы думаете, что для этого нужно подогревать кефир, то и это необязательно. Есть другой секрет приготовления пышных оладий.
О нюансах рецепта рассказала фудблогерша Евгения Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. По ее словам, главная кулинарная уловка – делать густое тесто. Это обеспечит идеальную структуру, оладьи будут мягкими, как пух.
Рецепт пышных оладий на кефире
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 1-3 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соды
- мука
Способ приготовления:
- Вылейте кефир в миску. Добавьте яйцо, сахар и соль, а также соду. Гасить не надо – кефир сам все погасит. Смешайте.
- Всыпьте муку. Надо столько, чтобы тесто с ложки не стекало, а будто падало.
- Оставьте тесто отдохнуть на 20 минут. Затем не перемешивайте его, сразу начинайте выкладывать на сковороду.
- Жарить нужно на хорошо разогретой сковороде. Но на огне ниже среднего или даже на минимальном. После того как перевернете, накройте крышкой.
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