Рецепт печеночного паштета, который вкусен даже с джемом
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Очень нежный паштет, который полюбят все родные и друзья
Чтобы такого намазать на хлеб, чтобы было вкусно? Отличная идея – нежный паштет!
Рецептом блюда из печени кролика поделилась фудблогерша Ирина (moi_mirposudu) в Инстаграме. Очень вкусны такие печеночные паштеты с джемом из клюквы.
Как приготовить паштет из печени кролика
Морковь, лук (все на глаз) обжариваем на сливочном масле. Печень только по 2-3 минуты с каждой стороны. Затем все выкладываем в блендер. Добавляем вареные яйца и еще сливочного масла. Солим и перчим по вкусу. Все очень просто, а главное – вкусно!
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