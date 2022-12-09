Рецепт печеночного паштета, который вкусен даже с джемом

Очень нежный паштет, который полюбят все родные и друзья

Чтобы такого намазать на хлеб, чтобы было вкусно? Отличная идея – нежный паштет!

Рецептом блюда из печени кролика поделилась фудблогерша Ирина (moi_mirposudu) в Инстаграме. Очень вкусны такие печеночные паштеты с джемом из клюквы.

Как приготовить паштет из печени кролика

Морковь, лук (все на глаз) обжариваем на сливочном масле. Печень только по 2-3 минуты с каждой стороны. Затем все выкладываем в блендер. Добавляем вареные яйца и еще сливочного масла. Солим и перчим по вкусу. Все очень просто, а главное – вкусно!

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