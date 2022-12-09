"Изюминка" праздничного стола: рецепт яркого и легкого салата с рыбкой (видео)

Готовится такое вкусное блюдо всего полчаса

Это тот самый легкий салат, который может заменить одно из многочисленных блюд с майонезом на вашем праздничном столе.

Хорошей идеей будет приготовить яркий салат с рыбой, апельсинами, помидорами черри и другими легкими ингредиентами. Время приготовления – всего 30 минут.

Ингредиенты:

1/2 уп. салата

10-15 оливок

7-8 мини-моцарелы

7-8 помидоров черри

50-100 г рыбы

1/2 апельсина или 1/2 авокадо

Для соуса:

2 ст.л. оливкового масла, 1/2 ч.л. французской горчицы, по 1 ч.л. соевого, гранатового, соуса терияки и лимонного сока

кунжут по желанию

Ранее "Телеграф" писал, как по-новому приготовить салат "Оливье" с тунцом. Разнообразить блюдо можно и еще одним ингредиентом. Рецептом блюда с яблоком мы делились в предыдущем материале.