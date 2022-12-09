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"Изюминка" праздничного стола: рецепт яркого и легкого салата с рыбкой (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Салат с рыбой, апельсинами, помидорами черри – рецепт
Салат с рыбой, апельсинами, помидорами черри – рецепт. Фото golapravda.blog

Готовится такое вкусное блюдо всего полчаса

Это тот самый легкий салат, который может заменить одно из многочисленных блюд с майонезом на вашем праздничном столе.

Хорошей идеей будет приготовить яркий салат с рыбой, апельсинами, помидорами черри и другими легкими ингредиентами. Время приготовления – всего 30 минут.

Ингредиенты:

  • 1/2 уп. салата
  • 10-15 оливок
  • 7-8 мини-моцарелы
  • 7-8 помидоров черри
  • 50-100 г рыбы
  • 1/2 апельсина или 1/2 авокадо

Для соуса:

  • 2 ст.л. оливкового масла, 1/2 ч.л. французской горчицы, по 1 ч.л. соевого, гранатового, соуса терияки и лимонного сока
  • кунжут по желанию

Ранее "Телеграф" писал, как по-новому приготовить салат "Оливье" с тунцом. Разнообразить блюдо можно и еще одним ингредиентом. Рецептом блюда с яблоком мы делились в предыдущем материале.

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#Рецепты #Салаты