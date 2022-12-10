Секрет идеального холодца всего в одном ингредиенте: рецепт вкуснейшего блюда, как у бабушки
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Холодец — это одно из самых популярных блюд новогоднего и рождественского застолья
Приготовить идеальный холодец, да еще, чтобы он был прозрачным как слеза — сложно, но возможно. Чтобы добиться такого результата важно придерживаться рецепта, и не помешает иметь в загашнике несколько секретов, которые также лучше не игнорировать в процессе.
К примеру, многие забывают об одном остаточно маленьком, но очень важном ингредиенте, который делает холодец намного вкуснее, пишет портал "Вкусно+". Чтобы приготовить вкуснейшее "мясное желе", не нужно забывать про лавровый лист.
Ингредиенты:
- говядина, 1 кг;
- свиные ножки, 700 г;
- морковь, 3 шт.;
- лук репчатый с шелухой, 1 шт.;
- стебли сельдерея, 2 шт.;
- перец горошек, 10 шт.;
- лавровый лист, 3-4 шт.;
- чеснок, 5 зуб.;
- вода, 1,7 л.;
- соль, 1,5 ст. л.;
- черный перец, 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Для начала промойте свиные ножки, мясо и овощи. Переместите все в большую кастрюлю, добавьте перец горошком и лавровый лист.
- Воды налейте столько, чтобы она покрывала мясо на три-четыре сантиметра. После того как все закипит, снимите пену и оставьте вариться на умеренном огне четыре часа.
- После этого вынимайте овощи, добавьте черный перец, соль, чеснок и проварите еще в течение 20 минут. Затем можно браться за мясо. Остудите его и отделите все косточки. Нарежьте мякоть и процедите бульон.
- Дно формы украсьте зеленью и вареной морковью, затем распределите мясо и залейте бульоном. Отправьте в холодильник на десять часов.
А также мы делились секретами приготовления идеального фаршированного перца. Чтобы блюдо получилось невероятно вкусным, нужно добавить один продукт.