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Секрет идеального холодца всего в одном ингредиенте: рецепт вкуснейшего блюда, как у бабушки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как приготовить идеальный холодец Новость обновлена 10 декабря 2022, 11:33
Как приготовить идеальный холодец. Фото pinterest.com

Холодец — это одно из самых популярных блюд новогоднего и рождественского застолья

Приготовить идеальный холодец, да еще, чтобы он был прозрачным как слеза — сложно, но возможно. Чтобы добиться такого результата важно придерживаться рецепта, и не помешает иметь в загашнике несколько секретов, которые также лучше не игнорировать в процессе.

К примеру, многие забывают об одном остаточно маленьком, но очень важном ингредиенте, который делает холодец намного вкуснее, пишет портал "Вкусно+". Чтобы приготовить вкуснейшее "мясное желе", не нужно забывать про лавровый лист.

Ингредиенты:

  • говядина, 1 кг;
  • свиные ножки, 700 г;
  • морковь, 3 шт.;
  • лук репчатый с шелухой, 1 шт.;
  • стебли сельдерея, 2 шт.;
  • перец горошек, 10 шт.;
  • лавровый лист, 3-4 шт.;
  • чеснок, 5 зуб.;
  • вода, 1,7 л.;
  • соль, 1,5 ст. л.;
  • черный перец, 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Для начала промойте свиные ножки, мясо и овощи. Переместите все в большую кастрюлю, добавьте перец горошком и лавровый лист.
  2. Воды налейте столько, чтобы она покрывала мясо на три-четыре сантиметра. После того как все закипит, снимите пену и оставьте вариться на умеренном огне четыре часа.
  3. После этого вынимайте овощи, добавьте черный перец, соль, чеснок и проварите еще в течение 20 минут. Затем можно браться за мясо. Остудите его и отделите все косточки. Нарежьте мякоть и процедите бульон.
  4. Дно формы украсьте зеленью и вареной морковью, затем распределите мясо и залейте бульоном. Отправьте в холодильник на десять часов.

А также мы делились секретами приготовления идеального фаршированного перца. Чтобы блюдо получилось невероятно вкусным, нужно добавить один продукт.

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#Рецепт #Холодец