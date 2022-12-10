Секрет идеального холодца всего в одном ингредиенте: рецепт вкуснейшего блюда, как у бабушки

Холодец — это одно из самых популярных блюд новогоднего и рождественского застолья

Приготовить идеальный холодец, да еще, чтобы он был прозрачным как слеза — сложно, но возможно. Чтобы добиться такого результата важно придерживаться рецепта, и не помешает иметь в загашнике несколько секретов, которые также лучше не игнорировать в процессе.

К примеру, многие забывают об одном остаточно маленьком, но очень важном ингредиенте, который делает холодец намного вкуснее, пишет портал "Вкусно+". Чтобы приготовить вкуснейшее "мясное желе", не нужно забывать про лавровый лист.

Ингредиенты:

говядина, 1 кг;

свиные ножки, 700 г;

морковь, 3 шт.;

лук репчатый с шелухой, 1 шт.;

стебли сельдерея, 2 шт.;

перец горошек, 10 шт.;

лавровый лист, 3-4 шт.;

чеснок, 5 зуб.;

вода, 1,7 л.;

соль, 1,5 ст. л.;

черный перец, 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала промойте свиные ножки, мясо и овощи. Переместите все в большую кастрюлю, добавьте перец горошком и лавровый лист. Воды налейте столько, чтобы она покрывала мясо на три-четыре сантиметра. После того как все закипит, снимите пену и оставьте вариться на умеренном огне четыре часа. После этого вынимайте овощи, добавьте черный перец, соль, чеснок и проварите еще в течение 20 минут. Затем можно браться за мясо. Остудите его и отделите все косточки. Нарежьте мякоть и процедите бульон. Дно формы украсьте зеленью и вареной морковью, затем распределите мясо и залейте бульоном. Отправьте в холодильник на десять часов.

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