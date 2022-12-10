Укр

Новогодняя вкуснятина, которая готовится без света: рецепт десерта с бисквитом (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Десерт в креманке с бисквитом, сливками и кусочками фруктов – простой рецепт
Десерт в креманке с бисквитом, сливками и кусочками фруктов – простой рецепт. Фото vpuzo.com

Электричество здесь нужно только, чтобы взбить сливки

Такой небанальный новогодний десерт сможет приготовить даже человек, ни разу не подходящий к духовому шкафу!

Для этого десерта понадобится бисквит (можно купить готовый), персики (можно заменить на манго, ананас, киви, клубнику), креманки. "Электричество здесь нужно только, чтобы взбить сливки. Ну и испечь бисквит, если у вас духовка электро", — предупреждает украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty).

Как приготовить персиковый десерт в креманке

Ингредиенты для бисквита:

  • 5 яиц
  • 1 стакан муки 250-граммовый
  • 150 г сахара
  • щепотка соли

Для десерта:

  • банка 850 г консервированных персиков
  • 500 г жирных сливок (не менее 33%)
  • сахар по вкусу (подойдет 2 ст.л.)

Приготовление:

  1. Готовим бисквит. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем соль и муку, выпекаем бисквит 40-50 мин при 160 градусах. Для десерта лучше подойдет бисквит второго дня, то есть сегодня печем — завтра складываем десерт.
  2. Готовим десерт. Десерт складываем слоями, пока не заполним креманки. Вверху должны быть сливки:
  • шар бисквита
  • персики
  • сливки (не жалеем!)

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого пирога с вареньем. Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал!

Теги:
#Десерты #Рецепты #Новый год