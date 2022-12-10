Новогодняя вкуснятина, которая готовится без света: рецепт десерта с бисквитом (видео)
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Электричество здесь нужно только, чтобы взбить сливки
Такой небанальный новогодний десерт сможет приготовить даже человек, ни разу не подходящий к духовому шкафу!
Для этого десерта понадобится бисквит (можно купить готовый), персики (можно заменить на манго, ананас, киви, клубнику), креманки. "Электричество здесь нужно только, чтобы взбить сливки. Ну и испечь бисквит, если у вас духовка электро", — предупреждает украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty).
Как приготовить персиковый десерт в креманке
Ингредиенты для бисквита:
- 5 яиц
- 1 стакан муки 250-граммовый
- 150 г сахара
- щепотка соли
Для десерта:
- банка 850 г консервированных персиков
- 500 г жирных сливок (не менее 33%)
- сахар по вкусу (подойдет 2 ст.л.)
Приготовление:
- Готовим бисквит. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем соль и муку, выпекаем бисквит 40-50 мин при 160 градусах. Для десерта лучше подойдет бисквит второго дня, то есть сегодня печем — завтра складываем десерт.
- Готовим десерт. Десерт складываем слоями, пока не заполним креманки. Вверху должны быть сливки:
- шар бисквита
- персики
- сливки (не жалеем!)
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