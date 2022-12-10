Новогодняя вкуснятина, которая готовится без света: рецепт десерта с бисквитом (видео)

Электричество здесь нужно только, чтобы взбить сливки

Такой небанальный новогодний десерт сможет приготовить даже человек, ни разу не подходящий к духовому шкафу!

Для этого десерта понадобится бисквит (можно купить готовый), персики (можно заменить на манго, ананас, киви, клубнику), креманки. "Электричество здесь нужно только, чтобы взбить сливки. Ну и испечь бисквит, если у вас духовка электро", — предупреждает украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty).

Как приготовить персиковый десерт в креманке

Ингредиенты для бисквита:

5 яиц

1 стакан муки 250-граммовый

150 г сахара

щепотка соли

Для десерта:

банка 850 г консервированных персиков

500 г жирных сливок (не менее 33%)

сахар по вкусу (подойдет 2 ст.л.)

Приготовление:

Готовим бисквит. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем соль и муку, выпекаем бисквит 40-50 мин при 160 градусах. Для десерта лучше подойдет бисквит второго дня, то есть сегодня печем — завтра складываем десерт. Готовим десерт. Десерт складываем слоями, пока не заполним креманки. Вверху должны быть сливки:

шар бисквита

персики

сливки (не жалеем!)

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