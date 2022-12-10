Вкус детства: рецепт ароматного яблочного пюре

Это блюдо содержит множество витаминов и минералов

У многих яблочное пюре ассоциируется с детством. Это лакомство можно добавить и в выпечку, да и вообще куда угодно, здесь уж как фантазия сыграет.

Яблочное пюре, приготовленное вами на собственной кухне, а не приобретенное, несомненно напомнит вам вкус детства. Рецептом десерта поделились в кулинарном блоге rasik_na_kukhni в Инстаграме.

Как приготовить яблочное пюре

Ингредиенты:

Яблоки – 3 кг

Вода — 300 мл

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Сахар — 200 г

Приготовление:

Берем 3 кг яблок и начинаем очищать их: вырезаем сердцевину и режем на дольки. Нарезанные яблоки кладем в кастрюлю и добавляем 300 мл воды. Закрываем крышкой и доводим до кипения. После закипания открываем крышку и даем им немного остыть. Немного остывшие яблочки начинаем сбивать блендером. Во взбитые яблоки добавляем сахар (по вкусу, в зависимости, какие яблоки) и снова перемешиваем блендером. Консистенция должна получиться достаточно густой. Ставим на плиту кастрюлю и кипятим минут 5-7, чтобы сахар до конца растворился. Пюре закипело и готово к закрытию в банки на зиму. Для лучшего хранения можно добавить чайную ложку без горки лимонной кислоты или лимонного сока. В предварительно стерилизованные банки начинаем наливать пюре.

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