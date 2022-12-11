Праздничный медовик к Рождеству, который не нужно выпекать: готовим популярный торт по рецепту Глинской (видео)

Вкусный торт со сметанным кремом на каждый день и по праздникам

Выбирая подходящий десерт к рождественскому столу, подумайте о том, чтобы приготовить всем известный торт "Медовик".

Так как сейчас продолжается Рождественский пост-2022, можно порадовать своих родных постной версией этого десерта. А чтобы готовка была легкой, ведь не всегда есть возможность воспользоваться духовкой, украинский кондитер Лиза Глинская предлагает приготовить самый вкусный медовик на сковороде.

Как приготовить "Медовик" на сковороде

Ингредиенты для теста:

150 г сахара (3/4 стакана)

100 мл воды (1/2 стакана)

100 г яиц (2 штуки)

100 г меда (3 ст.л)

50 мл подсолнечного масла (3 ст.л.)

130 г сметаны (жирностью 10%) (6 ст.л.)

260 г муки (2 стакана)

6 г пищевой соды (6/7 ч.л.)

10 г разрыхлителя (2 ч.л.)

Для сметанного крема:

900 г сметаны (жирностью 10%) (4,5 стакана)

100 г яиц (2 шт.)

60 г кукурузного крахмала (2 ст.л.)

120 г сахара (3/4 стакана)

60 г растительного масла (жирностью 62%)

ванильный сахар

Приготовление:

Готовим карамель: растапливаем сахар в сотейнике. Добавляем кипяток по чуть-чуть. Весь сахар должен раствориться. Нужно взвесить карамельную воду. Необходимо добавить воды до 250 мл. Взбиваем яйца с гречишным медом до состояния пены, добавляем масло, сметану. Перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и содой. Перемешиваем. Добавляем горячую карамельную воду. Тесто готово. Выпекаем коржи на разогретой сковороде с обеих сторон под крышкой. Получилось 5 коржей, диаметром 19-20 см. Готовим сметанный крем. Отправляем в сотейник сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар. Перемешиваем до однородной смеси. Добавляем сметану. Перемешиваем. Ставим крем на плиту. Варим постоянно помешивая. Крем должен закипеть и прокипеть 1 минуту. Снимаем с плиты. Добавляем холодное сливочное масло. Перемешиваем. Собираем торт. Можем использовать разъемную форму. Корж + теплый крем (5-6 ст. л) + корж + крем. Оставляем и отправляем в холодильник 1 ст. ложку для того, чтобы закрыть края торта. Пока не заветрился крем, присыпаем обжаренным арахисом. Отправляем в холодильник на 3-4 часа. Снимаем кольцо, смазываем бока торта немного разогретым кремом. Закрываем край орешками.

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