Праздничный медовик к Рождеству, который не нужно выпекать: готовим популярный торт по рецепту Глинской (видео)
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Вкусный торт со сметанным кремом на каждый день и по праздникам
Выбирая подходящий десерт к рождественскому столу, подумайте о том, чтобы приготовить всем известный торт "Медовик".
Так как сейчас продолжается Рождественский пост-2022, можно порадовать своих родных постной версией этого десерта. А чтобы готовка была легкой, ведь не всегда есть возможность воспользоваться духовкой, украинский кондитер Лиза Глинская предлагает приготовить самый вкусный медовик на сковороде.
Как приготовить "Медовик" на сковороде
Ингредиенты для теста:
- 150 г сахара (3/4 стакана)
- 100 мл воды (1/2 стакана)
- 100 г яиц (2 штуки)
- 100 г меда (3 ст.л)
- 50 мл подсолнечного масла (3 ст.л.)
- 130 г сметаны (жирностью 10%) (6 ст.л.)
- 260 г муки (2 стакана)
- 6 г пищевой соды (6/7 ч.л.)
- 10 г разрыхлителя (2 ч.л.)
Для сметанного крема:
- 900 г сметаны (жирностью 10%) (4,5 стакана)
- 100 г яиц (2 шт.)
- 60 г кукурузного крахмала (2 ст.л.)
- 120 г сахара (3/4 стакана)
- 60 г растительного масла (жирностью 62%)
- ванильный сахар
Приготовление:
- Готовим карамель: растапливаем сахар в сотейнике. Добавляем кипяток по чуть-чуть. Весь сахар должен раствориться.
- Нужно взвесить карамельную воду. Необходимо добавить воды до 250 мл.
- Взбиваем яйца с гречишным медом до состояния пены, добавляем масло, сметану. Перемешиваем.
- Добавляем муку с разрыхлителем и содой. Перемешиваем.
- Добавляем горячую карамельную воду.
- Тесто готово. Выпекаем коржи на разогретой сковороде с обеих сторон под крышкой. Получилось 5 коржей, диаметром 19-20 см.
- Готовим сметанный крем. Отправляем в сотейник сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар. Перемешиваем до однородной смеси.
- Добавляем сметану. Перемешиваем. Ставим крем на плиту. Варим постоянно помешивая. Крем должен закипеть и прокипеть 1 минуту. Снимаем с плиты.
- Добавляем холодное сливочное масло. Перемешиваем.
- Собираем торт. Можем использовать разъемную форму. Корж + теплый крем (5-6 ст. л) + корж + крем.
- Оставляем и отправляем в холодильник 1 ст. ложку для того, чтобы закрыть края торта.
- Пока не заветрился крем, присыпаем обжаренным арахисом.
- Отправляем в холодильник на 3-4 часа.
- Снимаем кольцо, смазываем бока торта немного разогретым кремом. Закрываем край орешками.
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