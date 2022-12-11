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Праздничный медовик к Рождеству, который не нужно выпекать: готовим популярный торт по рецепту Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Вкусный медовик без выпекания в духовке - простой рецепт Новость обновлена 11 декабря 2022, 12:19
Вкусный медовик без выпекания в духовке - простой рецепт. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Вкусный торт со сметанным кремом на каждый день и по праздникам

Выбирая подходящий десерт к рождественскому столу, подумайте о том, чтобы приготовить всем известный торт "Медовик".

Так как сейчас продолжается Рождественский пост-2022, можно порадовать своих родных постной версией этого десерта. А чтобы готовка была легкой, ведь не всегда есть возможность воспользоваться духовкой, украинский кондитер Лиза Глинская предлагает приготовить самый вкусный медовик на сковороде.

Как приготовить "Медовик" на сковороде

Ингредиенты для теста:

  • 150 г сахара (3/4 стакана)
  • 100 мл воды (1/2 стакана)
  • 100 г яиц (2 штуки)
  • 100 г меда (3 ст.л)
  • 50 мл подсолнечного масла (3 ст.л.)
  • 130 г сметаны (жирностью 10%) (6 ст.л.)
  • 260 г муки (2 стакана)
  • 6 г пищевой соды (6/7 ч.л.)
  • 10 г разрыхлителя (2 ч.л.)

Для сметанного крема:

  • 900 г сметаны (жирностью 10%) (4,5 стакана)
  • 100 г яиц (2 шт.)
  • 60 г кукурузного крахмала (2 ст.л.)
  • 120 г сахара (3/4 стакана)
  • 60 г растительного масла (жирностью 62%)
  • ванильный сахар

Приготовление:

  1. Готовим карамель: растапливаем сахар в сотейнике. Добавляем кипяток по чуть-чуть. Весь сахар должен раствориться.
  2. Нужно взвесить карамельную воду. Необходимо добавить воды до 250 мл.
  3. Взбиваем яйца с гречишным медом до состояния пены, добавляем масло, сметану. Перемешиваем.
  4. Добавляем муку с разрыхлителем и содой. Перемешиваем.
  5. Добавляем горячую карамельную воду.
  6. Тесто готово. Выпекаем коржи на разогретой сковороде с обеих сторон под крышкой. Получилось 5 коржей, диаметром 19-20 см.
  7. Готовим сметанный крем. Отправляем в сотейник сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар. Перемешиваем до однородной смеси.
  8. Добавляем сметану. Перемешиваем. Ставим крем на плиту. Варим постоянно помешивая. Крем должен закипеть и прокипеть 1 минуту. Снимаем с плиты.
  9. Добавляем холодное сливочное масло. Перемешиваем.
  10. Собираем торт. Можем использовать разъемную форму. Корж + теплый крем (5-6 ст. л) + корж + крем.
  11. Оставляем и отправляем в холодильник 1 ст. ложку для того, чтобы закрыть края торта.
  12. Пока не заветрился крем, присыпаем обжаренным арахисом.
  13. Отправляем в холодильник на 3-4 часа.
  14. Снимаем кольцо, смазываем бока торта немного разогретым кремом. Закрываем край орешками.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого пирога с вареньем. Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал!

Теги:
#Десерты #Рецепты #Торты #Медовик #Лиза Глинская