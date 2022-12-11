Салат "Морковка" на Новый год Кролика 2023: простой рецепт (фото)

Новогоднее меню в этом году не обойдется без этого симпатичного салата в виде моркови

На Новый год можно приготовить не только традиционную "Шубу", "Оливье" или крабовый салат, а и разнообразить праздничное меню особенными блюдами. Салат "Морковка" – идеальный вариант, который наверняка понравится символу будущего года Кролику.

Рецепт салата "Морковка" на новогодний стол в год Зайца рассказал фудблог fayna_kitchen в Instagram. Сделать презентацию вкусного салата в виде морковки очень просто. Такое блюдо точно украсит ваш праздничный ужин.

Рецепт салата на Новый год 2023

Ингредиенты:

2-3 картофеля в мундирах отварные

1 копченая куриная ножка

1 вареная крупная морковь

2 вареных яйца

1-2 маринованных огурца

5-7 веточек петрушки или укропа

Майонез

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Все овощи почистить и натереть на крупной терке. На блюдо выложите слой тертого картофеля и придайте ему форму моркови. Сверху посыпьте картофель молотым перцем и смажьте майонезом. Далее распределите маринованные огурцы и снова смажьте сверху майонезом. На огурцы выложите ровным слоем копченую курицу. Можете также посыпать ее молотым перцем. Сверху сделайте сеточку из майонеза. Далее распределите тертые яйца. Всю поверхность салата покройте тертой морковью и пригладьте. Веточки зелени вымойте, отряхните от влаги и воткните в место, где должна быть морковная ботва. Перед подачей поставьте салат на час в холодильник.

Новогодний салат "Морковка"

Ранее "Телеграф" делился и другими удачными рецептами блюд на Новый год 2023. Вы можете приготовить ароматный рождественский кекс или подать гостям эффектную закуску из простых продуктов.