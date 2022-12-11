Салат "Морковка" на Новый год Кролика 2023: простой рецепт (фото)
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Новогоднее меню в этом году не обойдется без этого симпатичного салата в виде моркови
На Новый год можно приготовить не только традиционную "Шубу", "Оливье" или крабовый салат, а и разнообразить праздничное меню особенными блюдами. Салат "Морковка" – идеальный вариант, который наверняка понравится символу будущего года Кролику.
Рецепт салата "Морковка" на новогодний стол в год Зайца рассказал фудблог fayna_kitchen в Instagram. Сделать презентацию вкусного салата в виде морковки очень просто. Такое блюдо точно украсит ваш праздничный ужин.
Рецепт салата на Новый год 2023
Ингредиенты:
- 2-3 картофеля в мундирах отварные
- 1 копченая куриная ножка
- 1 вареная крупная морковь
- 2 вареных яйца
- 1-2 маринованных огурца
- 5-7 веточек петрушки или укропа
- Майонез
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Все овощи почистить и натереть на крупной терке.
- На блюдо выложите слой тертого картофеля и придайте ему форму моркови. Сверху посыпьте картофель молотым перцем и смажьте майонезом. Далее распределите маринованные огурцы и снова смажьте сверху майонезом.
- На огурцы выложите ровным слоем копченую курицу. Можете также посыпать ее молотым перцем. Сверху сделайте сеточку из майонеза.
- Далее распределите тертые яйца.
- Всю поверхность салата покройте тертой морковью и пригладьте. Веточки зелени вымойте, отряхните от влаги и воткните в место, где должна быть морковная ботва. Перед подачей поставьте салат на час в холодильник.
Ранее "Телеграф" делился и другими удачными рецептами блюд на Новый год 2023. Вы можете приготовить ароматный рождественский кекс или подать гостям эффектную закуску из простых продуктов.