С чем замариновать капусту, чтобы заготовка получилась более вкусной: потрясающий рецепт (видео)

Для приготовления этой заготовки надо всего лишь три ингредиента

Капуста – доступный и полезный овощ. С ней можно закрыть много отличных закруток на зиму, добавлять в консервированные салаты или заготавливать капустные листья ленивым способом. В маринованном виде капуста получается особенно очень ароматной и вкусной.

Рецепт маринованной капусты публикует кулинарный канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк" в Youtube. Чтобы овощ был более вкусным, дополните его болгарским перцем и морковью. Такую капусту можно есть уже через 6 часов.

Рецепт маринованной капусты

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

Маринад:

вода – 0,5 л

уксус – 6 ст. л.

сахар – 5 ст. л.

соль – 1 ст. л.

растительное масло — 6 ст. л.

Способ приготовления:

Шинкуем капусту удобным способом. Закладываем в емкость. Очищаем от семян перец, нарезаем мелкими полосками. Добавляем к капусте. Таким же образом измельчаем морковь и добавляем в емкость к остальным овощам. Перемешиваем нарезанные овощи. Заполняем массой банки, хорошо утрамбовываем. Готовим маринад. Вливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, сахар, растительное масло, когда смесь закипит – добавляем уксус. Заливаем горячим маринадом банки с овощами. Накрываем салат крышками. Ждем до полного остывания. Храним в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился и другими рецептами отменных заготовок. Узнайте, как закрыть морковь по-пикантому или заквасить капусту с медом.