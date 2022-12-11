С чем замариновать капусту, чтобы заготовка получилась более вкусной: потрясающий рецепт (видео)
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Для приготовления этой заготовки надо всего лишь три ингредиента
Капуста – доступный и полезный овощ. С ней можно закрыть много отличных закруток на зиму, добавлять в консервированные салаты или заготавливать капустные листья ленивым способом. В маринованном виде капуста получается особенно очень ароматной и вкусной.
Рецепт маринованной капусты публикует кулинарный канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк" в Youtube. Чтобы овощ был более вкусным, дополните его болгарским перцем и морковью. Такую капусту можно есть уже через 6 часов.
Рецепт маринованной капусты
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
Маринад:
- вода – 0,5 л
- уксус – 6 ст. л.
- сахар – 5 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- растительное масло — 6 ст. л.
Способ приготовления:
- Шинкуем капусту удобным способом. Закладываем в емкость.
- Очищаем от семян перец, нарезаем мелкими полосками. Добавляем к капусте. Таким же образом измельчаем морковь и добавляем в емкость к остальным овощам.
- Перемешиваем нарезанные овощи.
- Заполняем массой банки, хорошо утрамбовываем.
- Готовим маринад. Вливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, сахар, растительное масло, когда смесь закипит – добавляем уксус.
- Заливаем горячим маринадом банки с овощами. Накрываем салат крышками. Ждем до полного остывания. Храним в холодильнике.
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