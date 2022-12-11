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С чем замариновать капусту, чтобы заготовка получилась более вкусной: потрясающий рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Маринованная капуста – прекрасная зимняя закуска Новость обновлена 11 декабря 2022, 18:04
Маринованная капуста – прекрасная зимняя закуска. Фото chefmarket.ru

Для приготовления этой заготовки надо всего лишь три ингредиента

Капуста – доступный и полезный овощ. С ней можно закрыть много отличных закруток на зиму, добавлять в консервированные салаты или заготавливать капустные листья ленивым способом. В маринованном виде капуста получается особенно очень ароматной и вкусной.

Рецепт маринованной капусты публикует кулинарный канал "Прості рецепти з Марією Щербатюк" в Youtube. Чтобы овощ был более вкусным, дополните его болгарским перцем и морковью. Такую капусту можно есть уже через 6 часов.

Рецепт маринованной капусты

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.

Маринад:

  • вода – 0,5 л
  • уксус – 6 ст. л.
  • сахар – 5 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • растительное масло — 6 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Шинкуем капусту удобным способом. Закладываем в емкость.
  2. Очищаем от семян перец, нарезаем мелкими полосками. Добавляем к капусте. Таким же образом измельчаем морковь и добавляем в емкость к остальным овощам.
  3. Перемешиваем нарезанные овощи.
  4. Заполняем массой банки, хорошо утрамбовываем.
  5. Готовим маринад. Вливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, сахар, растительное масло, когда смесь закипит – добавляем уксус.
  6. Заливаем горячим маринадом банки с овощами. Накрываем салат крышками. Ждем до полного остывания. Храним в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился и другими рецептами отменных заготовок. Узнайте, как закрыть морковь по-пикантому или заквасить капусту с медом.

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#Рецепт #Капуста