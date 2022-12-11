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Намного вкуснее магазинной: простой рецепт домашней гранолы (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гранола – идеальный вариант на завтрак Новость обновлена 11 декабря 2022, 21:53
Гранола – идеальный вариант на завтрак. Фото porat.farm

Такая заготовка очень выручит, если нет возможности или времени готовить

В условиях отключения электричества и газа иногда нет условий для приготовления того же завтрака, поэтому стоит запасаться продуктами, которые не портятся. Один из отличных вариантов – гранола, ее очень просто приготовить в домашних условиях. Сухой завтрак получается вкуснее, чем любая магазинная альтернатива.

Рецепт домашней гранолы публикует фудблогерка Евгения Карпюк в своем блоге в Instagram. В качестве основного фрукта используется яблоко, но можно использовать и другие продукты – тропические фрукты или шоколад, к примеру.

Рецепт гранолы

Ингредиенты:

  • 300 г овсяных хлопьев
  • 1 яблоко
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г меда
  • 1 ч. л. зимней специи
  • щепотка соли
  • 100 г орехов
  • 50 г изюма

Способ приготовления:

  1. Прогреваем масло, натертое яблоко, мед, соль и специи, чтобы получилась однородная масса. Яблоко можно натереть на мелкую терку. А можно взять готовое пюре (100 г пюре). Добавляем зимнюю специю – смесь корицы, имбиря, мускатного ореха, гвоздики. (Можно брать только корицу, тоже будет здорово).
  2. Смешиваем яблочную массу с хлопьями, чтобы все пропитались. Выкладываем на противень. Разравниваем.
  3. Ставим в духовку при 160 градусах на 30-40 минут. Каждые 10 минут хлопья нужно перемешивать, а в последний заход добавить орешки и изюм.

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#Рецепт #Гранола #Домашняя гранола