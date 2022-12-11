Намного вкуснее магазинной: простой рецепт домашней гранолы (видео)
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Такая заготовка очень выручит, если нет возможности или времени готовить
В условиях отключения электричества и газа иногда нет условий для приготовления того же завтрака, поэтому стоит запасаться продуктами, которые не портятся. Один из отличных вариантов – гранола, ее очень просто приготовить в домашних условиях. Сухой завтрак получается вкуснее, чем любая магазинная альтернатива.
Рецепт домашней гранолы публикует фудблогерка Евгения Карпюк в своем блоге в Instagram. В качестве основного фрукта используется яблоко, но можно использовать и другие продукты – тропические фрукты или шоколад, к примеру.
Рецепт гранолы
Ингредиенты:
- 300 г овсяных хлопьев
- 1 яблоко
- 50 г сливочного масла
- 50 г меда
- 1 ч. л. зимней специи
- щепотка соли
- 100 г орехов
- 50 г изюма
Способ приготовления:
- Прогреваем масло, натертое яблоко, мед, соль и специи, чтобы получилась однородная масса. Яблоко можно натереть на мелкую терку. А можно взять готовое пюре (100 г пюре). Добавляем зимнюю специю – смесь корицы, имбиря, мускатного ореха, гвоздики. (Можно брать только корицу, тоже будет здорово).
- Смешиваем яблочную массу с хлопьями, чтобы все пропитались. Выкладываем на противень. Разравниваем.
- Ставим в духовку при 160 градусах на 30-40 минут. Каждые 10 минут хлопья нужно перемешивать, а в последний заход добавить орешки и изюм.
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