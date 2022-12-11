Намного вкуснее магазинной: простой рецепт домашней гранолы (видео)

Такая заготовка очень выручит, если нет возможности или времени готовить

В условиях отключения электричества и газа иногда нет условий для приготовления того же завтрака, поэтому стоит запасаться продуктами, которые не портятся. Один из отличных вариантов – гранола, ее очень просто приготовить в домашних условиях. Сухой завтрак получается вкуснее, чем любая магазинная альтернатива.

Рецепт домашней гранолы публикует фудблогерка Евгения Карпюк в своем блоге в Instagram. В качестве основного фрукта используется яблоко, но можно использовать и другие продукты – тропические фрукты или шоколад, к примеру.

Рецепт гранолы

Ингредиенты:

300 г овсяных хлопьев

1 яблоко

50 г сливочного масла

50 г меда

1 ч. л. зимней специи

щепотка соли

100 г орехов

50 г изюма

Способ приготовления:

Прогреваем масло, натертое яблоко, мед, соль и специи, чтобы получилась однородная масса. Яблоко можно натереть на мелкую терку. А можно взять готовое пюре (100 г пюре). Добавляем зимнюю специю – смесь корицы, имбиря, мускатного ореха, гвоздики. (Можно брать только корицу, тоже будет здорово). Смешиваем яблочную массу с хлопьями, чтобы все пропитались. Выкладываем на противень. Разравниваем. Ставим в духовку при 160 градусах на 30-40 минут. Каждые 10 минут хлопья нужно перемешивать, а в последний заход добавить орешки и изюм.

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