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Калита на праздник Андрея: как приготовить вкусный обрядовый корж с маком и изюмом, рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как выпекать калиту на Андрея 13 декабря - простой рецепт Новость обновлена 12 декабря 2022, 13:22
Как выпекать калиту на Андрея 13 декабря - простой рецепт. Фото zernograd.com

Предлагаем вам непостный рецепт украинской традиционной выпечки

В этот вторник, 13 декабря, православные христиане отмечают праздник — День Андрея Первозванного. В этот день принято готовить особое блюдо — калиту. Это не просто обрядовый корж с отверстием посередине, но и вкусная выпечка, которую стоит попробовать.

По народной традиции, в калиту продевали красную ленту и подвешивали такой корж к потолку во время вечерниц в ночь на 13 декабря. Парни должны были по очереди попытаться без помощи рук откусить кусок лепешки, да еще и не засмеявшись. Если это кому-то удавалось, верили, что судьба у молодого человека будет счастливой. Так девушки присматривая себе будущего мужа.

Для тех, кто не соблюдает Рождественский пост, "Телеграф" публикует рецепт непостной калиты, которым поделились в кулинарном блоге _vkusno_kuhnya_ в Инстаграме.

Как приготовить калиту

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 200 мл молока
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 3 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. меда
  • 5 ст. л. мака
  • 3 ст. л. грецких орехов
  • 3 ст. л. изюма
  • 1 ч. л. соды
  • 1 ст. л. уксуса
  • ½ ч. л. соли

Для оформления:

  • 3 ст. л. мака
  • 100 г грецких орехов
  • 6 ст. л. меда

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите 3 ст. л. изюма, промойте и высушите.
  2. Возьмите сотейник и влейте в него 200 мл молока и прогрейте до появления пара над поверхностью – примерно до 70 градусов. Добавьте в молоко ½ ч. л. соли, 50 г сливочного масла, 3 ст. л. подсолнечного масла, 3 ст. л. сахара и 3 ст. л. меда. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты растаяли.
  3. Разбейте в смесь яйцо и снова перемешайте венчиком. Влейте 1 ст. л. уксуса и добавьте 3 ст. л. грецких орехов, а также 3 ст. л. изюма и 3 ст. л. мака. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.
  4. Возьмите миску и соедините в ней 350 г муки и 1 ч. л. соды, а потом просейте в массу из молока, изюма, мака и других ингредиентов. Замесите липкое тесто. Противень для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Сформуйте из теста несколько дисков с отверстиями посредине – калиту – по желаемому размеру и выложите на противень. После посыпьте маком и украсьте орехами.
  5. Выпекайте в духовке в течение 25 минут при 180 градусах. Но время приготовления будет зависеть от размера коржа.
  6. Как только калита приготовится, достаньте из духовки и на противне смажьте медом с помощью силиконовой кисточки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рождественского кекса. Аромат этой выпечки будет разноситься по всему дому.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Выпечка #Калита #День Андрея Первозванного