Такая подача "Шубы" удивит гостей: оригинальный рецепт салата-роллов на Новый год (видео)

Традиционный салат можно подать более современно и празднично

Представить новогодний стол без салатов невозможно. Какие бы рецепты блюд-новинок мы не пробовали, всегда готовим что-то традиционное. Однако если "Оливье" получается вкуснее не с колбасой, то "Сельдь под шубой" заиграет новыми красками благодаря оригинальной подаче.

Рецепт салата "Шуба" а-ля роллы на Новый год 2023 рассказывает фудблог iren.lazun в Instagram. Эффектная презентация закуски удивит всех ваших гостей, хотя достаточно проста и понятна в исполнении. В таком виде стандартный салат прекрасно украсит ваш новогодний стол.

Рецепт салата "Шуба" в виде роллов

Ингредиенты:

Свекла

Картофель

Морковь

Сельдь

Майонез

Зеленый лук

Способ приготовления:

Овощи предварительно запекаем или отвариваем, охлаждаем, чистим. Натираем на крупную терку морковь и картофель, свеклу с помощью овощечистки режем на слайсы, как на видео, остатки тоже трем на терку, селедку режем полосками. Далее на коврик для суши (или берем фольгу, складываем в 2-3 слоя, обматываем пищевой пленкой) выкладываем продукты в таком порядке: слайсы свеклы – тертая свекла – майонез – картофель – майонез – морковь – майонез – картофель – зеленый лук – полоски селедки. Заворачиваем в ролл, ставим в холодильник на 2-3 часа. Достаем из холодильника и острым ножом режем на равные кусочки, украшаем зеленью, кунжутом.

Ранее "Телеграф" делился и другими замечательными рецептами блюд к Новому год 2023. Вы можете приготовить эффектную закуску из недорогих продуктов или подать четырехслойный салат "Бунито".