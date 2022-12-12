Что добавить к салату с капустой: рецепт простой и вкусной закрутки (видео)

Заготовка из капусты получается очень вкусной и хрустящей

Капуста – полезный доступный овощ, который легко заготовить к сезону холодов. Вы можете не только по-ленивому замариновать листья капусты, а и сделать салат-заготовку. Идеально сочетаются капуста, морковь и сладкий перец.

Рецепт салата из капусты на зиму опубликовал кулинарный канал "Домашні рецепти від Natalia Sus" в Youtube. Такой салат готовится очень просто, а съедается в первую очередь. К тому же, нужны лишь самые доступные продукты.

Ингредиенты:

4 кг капусты

200 г воды

1 кг моркови

1 кг лука

1 кг сладкого перца

200 г растительного масла

соль

100 г уксуса 9%

150 г сахара

Способ приготовления:

Натереть 1 кг моркови на крупной терке. Переложить в сковороду. Нарезать соломкой 1 кг лука и 1 кг сладкого перца. Лук потушить с морковью минут 20, добавив 1 ст. л. соли и 200 г растительного масла. Затем выложить на лук с морковью перец и тушить еще 15 минут. Измельчить 4 кг капусты удобным способом. Переложить капусту в кастрюлю, добавить 1 ст. л. соли и 200 г воды. Кастрюлю накрыть крышкой и довести до готовности. Смешать тушеные овощи и капусту. Добавить 100 гв уксуса и 150 г сахара. Досолить по вкусу. Накрыть крышкой и дать покипеть еще 15 минут. Разложить салат в стерилизованные банки. Закрутить, перевернуть банки и оставить до остывания салата.

Ранее "Телеграф" делился очень простым рецептом квашеной капусты на зиму.