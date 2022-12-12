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Икра из опят с морковью: вкусный деликатес, который станет "изюминкой" праздничного стола

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Икра из грибов и морковью - простой рецепт Новость обновлена 12 декабря 2022, 17:45
Икра из грибов и морковью - простой рецепт. Фото povar

В качестве зимней заготовки приготовьте вкусную грибную икру

Такая вкусная заготовка, как грибная икра с морковью и луком, готовится из простых и доступных ингредиентов.

Публикуем отличный рецепт прекрасной закуски для любителей грибов. Зимой такое угощение первым улетит со стола! Рецептом икры из опят поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как закрыть грибную икру с морковью и луком

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих опят
  • 2 шт. лука
  • 2 шт. моркови
  • 4 зубчика чеснока
  • 150 мл растительного масла
  • 4 ст. л. уксуса 9%
  • соль, перец молотый черный по вкусу
  • 4 ст. л. томатной пасты

Приготовление:

  1. Грибы помыть, проварить два раза в двух водах. Перекрутить через мясорубку.
  2. Лук очистить и тоже прокрутить на мясорубке.
  3. Морковь помыть и натереть на средней тёрке. Чеснок пропустить через пресс.
  4. Грибы и овощи смешать, посолить, поперчить, добавить масло, томатную пасту и уксус. Тушить минут 30.
  5. Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть, укутать полотенцем и оставить на ночь до полного остывания.

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#Рецепты #Грибы #Консервация