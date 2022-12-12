Икра из опят с морковью: вкусный деликатес, который станет "изюминкой" праздничного стола
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В качестве зимней заготовки приготовьте вкусную грибную икру
Такая вкусная заготовка, как грибная икра с морковью и луком, готовится из простых и доступных ингредиентов.
Публикуем отличный рецепт прекрасной закуски для любителей грибов. Зимой такое угощение первым улетит со стола! Рецептом икры из опят поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.
Как закрыть грибную икру с морковью и луком
Ингредиенты:
- 1 кг свежих опят
- 2 шт. лука
- 2 шт. моркови
- 4 зубчика чеснока
- 150 мл растительного масла
- 4 ст. л. уксуса 9%
- соль, перец молотый черный по вкусу
- 4 ст. л. томатной пасты
Приготовление:
- Грибы помыть, проварить два раза в двух водах. Перекрутить через мясорубку.
- Лук очистить и тоже прокрутить на мясорубке.
- Морковь помыть и натереть на средней тёрке. Чеснок пропустить через пресс.
- Грибы и овощи смешать, посолить, поперчить, добавить масло, томатную пасту и уксус. Тушить минут 30.
- Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть, укутать полотенцем и оставить на ночь до полного остывания.
А еще вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Ранее мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.