Икра из опят с морковью: вкусный деликатес, который станет "изюминкой" праздничного стола

В качестве зимней заготовки приготовьте вкусную грибную икру

Такая вкусная заготовка, как грибная икра с морковью и луком, готовится из простых и доступных ингредиентов.

Публикуем отличный рецепт прекрасной закуски для любителей грибов. Зимой такое угощение первым улетит со стола! Рецептом икры из опят поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как закрыть грибную икру с морковью и луком

Ингредиенты:

1 кг свежих опят

2 шт. лука

2 шт. моркови

4 зубчика чеснока

150 мл растительного масла

4 ст. л. уксуса 9%

соль, перец молотый черный по вкусу

4 ст. л. томатной пасты

Приготовление:

Грибы помыть, проварить два раза в двух водах. Перекрутить через мясорубку. Лук очистить и тоже прокрутить на мясорубке. Морковь помыть и натереть на средней тёрке. Чеснок пропустить через пресс. Грибы и овощи смешать, посолить, поперчить, добавить масло, томатную пасту и уксус. Тушить минут 30. Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть, укутать полотенцем и оставить на ночь до полного остывания.

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