Майонез без яиц, который готовится всего за 30 секунд: потрясающий рецепт (видео)
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Приготовленный дома майонез намного вкуснее магазинного
Домашний майонез лучше магазинной альтернативы прежде всего потому, что вы ручаетесь за качество каждого ингредиента. В преддверии Нового года и "парада праздничных салатов" рецепт домашнего майонеза особенно актуален. Соус легко приготовить даже без яиц.
Рецепт майонеза без яиц в домашних условиях публикует фудблог iren.lazun в Instagram. Приготовить вкусный густой домашний соус под силу даже ребенку. Кулинар отмечает, что на готовку уйдет всего лишь 30 секунд!
Ингредиенты:
- Топленое молоко (или обычное) – 100 мл
- Подсолнечное масло – 230 мл
- Горчица – 0,5 ч. л.
- Соевый соус – 0,5 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Сухой чеснок — щепотка
- Соль — щепотка
Способ приготовления:
- Все ингредиенты комнатной температуры вливаем в чашу блендера и перебиваем погружным блендером 15-30 секунд до образования густой консистенции.
- Если консистенция недостаточно густая, добавляем еще немного масла.
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