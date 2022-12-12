Майонез без яиц, который готовится всего за 30 секунд: потрясающий рецепт (видео)

Приготовленный дома майонез намного вкуснее магазинного

Домашний майонез лучше магазинной альтернативы прежде всего потому, что вы ручаетесь за качество каждого ингредиента. В преддверии Нового года и "парада праздничных салатов" рецепт домашнего майонеза особенно актуален. Соус легко приготовить даже без яиц.

Рецепт майонеза без яиц в домашних условиях публикует фудблог iren.lazun в Instagram. Приготовить вкусный густой домашний соус под силу даже ребенку. Кулинар отмечает, что на готовку уйдет всего лишь 30 секунд!

Ингредиенты:

Топленое молоко (или обычное) – 100 мл

Подсолнечное масло – 230 мл

Горчица – 0,5 ч. л.

Соевый соус – 0,5 ч. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Сухой чеснок — щепотка

Соль — щепотка

Способ приготовления:

Все ингредиенты комнатной температуры вливаем в чашу блендера и перебиваем погружным блендером 15-30 секунд до образования густой консистенции.

Если консистенция недостаточно густая, добавляем еще немного масла.

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