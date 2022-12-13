Как сварить картошку так, чтобы она не раскрошилась в салате: хитрость от шеф-поваров

Благодаря этим советам, ваши салаты будут как с картинки

Вареный картофель — это ингредиент, который присутствует в рецептах многих популярных салатов, и даже в любимом многими "Оливье". Однако часто бывает так, что во время приготовления блюда, картошка в салате крошится и результат получается совсем не таким, как хотелось бы. Как же решить эту проблему?

Опытные шеф-повара уже давно нашли решение, и отваривают картошку по некой "формуле", благодаря чему она не превращается в салате в кашу, пишет портал "Вкусно+". Отметим, что при этом овощ сохранит свой вкус. Тремя важными правилами приготовления вареной картошки на салат мы делимся и с вами.

Как отварить картошку на салат, чтобы она не крошилась

Корнеплод нужно класть вариться исключительно в воду, которая уже начала кипеть, но никак не в холодную.

Клубни не должны утопать в воде: лучше, если жидкость будет всего на пару сантиметров выше овощей. Иначе картофель получится слишком водянистым.

Чтобы придать картофелю насыщенный и яркий вкус, вместе с овощами нужно отправить целую луковицу. Она напитает клубни своим соком.

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