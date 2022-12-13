Курица больше никогда не пригорит: хитрость, с которой корочка будет идеально золотистой

Золотистая корочка на курице — больше не мечта, а реальность

Приготовить вкусную курицу с идеально золотистой корочкой, да так, чтобы блюдо и не пригорело, и не было сырым, мечтает чуть-ли не каждая домохозяйка. И сделать это очень просто, если знать небольшой лайфхак.

Как сообщает портал "Вкусно+", чтобы избежать почерневшей кожицы, и обилия соуса, которым можно будет перебить легкую горечь, вам понадобиться обычная фольга. Это старый, но проверенный метод.

Как приготовить курицу с золотистой корочкой

Чтобы порадовать домочадцев румяной и сочной курицей из духовки, нужно просто прикрыть ее фольгой, но не плотно, и готовить в таком виде примерно 40 минут. После фольгу снимите, промажьте кожицу сметаной и запекайте еще столько же.

Будьте уверены, с таким простейшим лайфхаком у вас больше ничего не пригорит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить очень сочное мясо в необычной панировке. А также мы писали, как сделать потрясающие куриные крылышки и невероятно вкусный соус к ним.