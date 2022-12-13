Курица больше никогда не пригорит: хитрость, с которой корочка будет идеально золотистой
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Золотистая корочка на курице — больше не мечта, а реальность
Приготовить вкусную курицу с идеально золотистой корочкой, да так, чтобы блюдо и не пригорело, и не было сырым, мечтает чуть-ли не каждая домохозяйка. И сделать это очень просто, если знать небольшой лайфхак.
Как сообщает портал "Вкусно+", чтобы избежать почерневшей кожицы, и обилия соуса, которым можно будет перебить легкую горечь, вам понадобиться обычная фольга. Это старый, но проверенный метод.
Как приготовить курицу с золотистой корочкой
Чтобы порадовать домочадцев румяной и сочной курицей из духовки, нужно просто прикрыть ее фольгой, но не плотно, и готовить в таком виде примерно 40 минут. После фольгу снимите, промажьте кожицу сметаной и запекайте еще столько же.
Будьте уверены, с таким простейшим лайфхаком у вас больше ничего не пригорит.
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