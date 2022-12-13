Главный зимний напиток: рецепт вкусного глинтвейна, который осилит каждый (видео)

Приготовить согревающий напиток легко в домашних условиях

Зимой хочется согреться с помощью чашки теплого какао или же бокала ароматного глинтвейна. И для этого не нужно идти в кафе, ведь приготовить согревающий напиток можно и своими силами дома. За основу обычно используют красное или белое вино.

Очень простой рецепт глинтвейна, который быстро приготовить в домашних условиях, рассказала фудблогерка Ирина Паскарюк в Instagram. Для приготовления вам нужны самые доступные ингредиенты. Главное, не забудьте использовать ароматные специи.

Рецепт глинтвейна с апельсином и яблоком

Ингредиенты:

Красное вино

Апельсин

Яблоко

Мед

Гвоздика, палочки корицы, мускатный орех, ванилин

Способ приготовления:

Добавить в кастрюлю апельсин, яблоки, специи, мед. Влить вино. Поставить кастрюлю на небольшой огонь и подогреть, но не доводить до кипения. Накрыть глинтвейн крышкой и дать настояться 5 минут. При подаче можно добавить еще фруктов.

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