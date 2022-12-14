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Рецепт рождественского печенья "Шишка": для украшения нужен один простой ингредиент (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Симпатичное печенье украсит праздничный стол Новость обновлена 14 декабря 2022, 17:03
Симпатичное печенье украсит праздничный стол. Фото pikabu.ru

Печенье выглядит потрясающе, а готовится очень просто

Существует масса удачных рецептов рождественской выпечки, и это не только штолен или ароматный кекс с орехами, а и печенье. Оно может выглядеть потрясающе. Хотя приготовить вкуснейшее рождественское печенье можно даже без выпечки.

Рецепт рождественского печенья "Шишка" без выпечки рассказала фудблогерка iryna_jekova в Instagram. Главный ингредиент, который необходим для презентации, обычные кукурузные хлопья. Этот десерт дополнит уютный зимний ужин в кругу семьи или порадует гостей за праздничным столом.

Ингредиенты:

  • Песочное печенье – 200 г
  • Орехи – 70 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Какао – 2 ст. л.
  • Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • Молоко – 200 мл
  • Сливочное масло – 70 г
  • Кукурузные хлопья – 200 г

Способ приготовления:

  1. Печенье тщательно измельчить и добавить измельченные орехи. В кастрюлю добавляем сахар, какао, крахмал, молоко, масло сливочное и варим до загустения, постоянно помешивая. Перемешиваем все ингредиенты и откладываем в морозилку на 40 минут. Достаем и скатываем тесто в шар, а потом немного вытаскиваем его вверх.
  2. Сверху вниз по кругу выкладываем кукурузные хлопья в шахматном порядке. В конце посыпаем сахарной пудрой.

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