Рецепт сгущенки на Рождество всего из четырех ингредиентов: уйдет от силы полчаса
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Ни в какое сравнение не идет с магазинным продуктом
Сгущенное молоко подходит ко многим десертам, которые можно поставить на стол в Рождество, Новый год и другие праздничные события. С этим сладким ингредиентом можно легко приготовить такие вкуснятины, как пирожные "Муравейник" или батончики "Баунти".
Поскольку сгущенка пригодится для многих рецептов, "Телеграф" предлагает нашим читателям ознакомится с рецептом самого сгущенного молока. Оно не сравнится с магазинным продуктом, ведь более натуральное и очень ароматное, пишет vazhnoznat. Готовится не более 30 минут.
Как приготовить домашнюю сгущенку
Ингредиенты:
- 300 мл молока (цельное, высокой жирности, свежее)
- 300 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
Приготовление:
- Возьмите небольшую кастрюлю или сотейник и смешайте там все ингредиенты. Размешайте и поставьте на средний огонь.
- Варите молоко (на среднем или минимальном огне, чтобы не бурлило), периодически помешивая, 20 минут. Потом снимите с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Для более густой консистенции поставьте молоко в холодильник на ночь.
- Храните продукт в банке с плотно закрывающейся крышкой в холодильнике.
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