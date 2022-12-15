Рецепт сгущенки на Рождество всего из четырех ингредиентов: уйдет от силы полчаса

Ни в какое сравнение не идет с магазинным продуктом

Сгущенное молоко подходит ко многим десертам, которые можно поставить на стол в Рождество, Новый год и другие праздничные события. С этим сладким ингредиентом можно легко приготовить такие вкуснятины, как пирожные "Муравейник" или батончики "Баунти".

Поскольку сгущенка пригодится для многих рецептов, "Телеграф" предлагает нашим читателям ознакомится с рецептом самого сгущенного молока. Оно не сравнится с магазинным продуктом, ведь более натуральное и очень ароматное, пишет vazhnoznat. Готовится не более 30 минут.

Как приготовить домашнюю сгущенку

Ингредиенты:

300 мл молока (цельное, высокой жирности, свежее)

300 г сахара

30 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

Приготовление:

Возьмите небольшую кастрюлю или сотейник и смешайте там все ингредиенты. Размешайте и поставьте на средний огонь. Варите молоко (на среднем или минимальном огне, чтобы не бурлило), периодически помешивая, 20 минут. Потом снимите с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Для более густой консистенции поставьте молоко в холодильник на ночь. Храните продукт в банке с плотно закрывающейся крышкой в холодильнике.

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