Роскошная закуска на Новый год с курицей и грибами: рецепт

Такая закуска станет украшением любого новогоднего и рождественского стола

На Новый год 2023 не обойтись не только без эффектных салатов, к примеру, в виде аппетитной морковки, а и оригинальных праздничных закусок. Рекомендуем приготовить эффектную закуску из блинчиков и курицы, которая станет украшением любого новогоднего и рождественского стола.

Рецептом закуски поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.

Новогодняя закуска из доступных продуктов: рецепт

Ингредиенты:

⦁ Яйцо — 2 шт.

⦁ Теплое молоко — 250 г

⦁ Соль — ½ чайной ложки

⦁ Сахар — 1-2 столовые ложки

⦁ Кипяток — 150 г

⦁ Мука — 120 г

⦁ Растительное масло — ​​1 столовая ложка

Начинка:

⦁ Отварное куриное мясо — 300 г

⦁ Лук — 1 шт.

⦁ Сливочное масло и растительное масло

⦁ Грибы — ​​300 г

⦁ Сливочный сыр — 250 г

⦁ Соль, черный молотый перец — по вкусу

⦁ Сыр сулугуни или зеленый лук, чтобы завязать мешочки.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.

2. Пожарить блины.

3. Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла.

4. Мелко нарезать грибы и обжарить.

5. Смешать нарезанное отварное куриное мясо, обжаренные лук и грибы. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

6. Смазать блинчик сливочным сыром. Выложить начинку. Сформировать мешочек и завязать его при помощи полоски сыра сулугуни или зеленого лука.

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