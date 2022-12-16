Роскошная закуска на Новый год с курицей и грибами: рецепт
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Такая закуска станет украшением любого новогоднего и рождественского стола
На Новый год 2023 не обойтись не только без эффектных салатов, к примеру, в виде аппетитной морковки, а и оригинальных праздничных закусок. Рекомендуем приготовить эффектную закуску из блинчиков и курицы, которая станет украшением любого новогоднего и рождественского стола.
Рецептом закуски поделилась кулинарный блогер Алина Фуди.
Новогодняя закуска из доступных продуктов: рецепт
Ингредиенты:
⦁ Яйцо — 2 шт.
⦁ Теплое молоко — 250 г
⦁ Соль — ½ чайной ложки
⦁ Сахар — 1-2 столовые ложки
⦁ Кипяток — 150 г
⦁ Мука — 120 г
⦁ Растительное масло — 1 столовая ложка
Начинка:
⦁ Отварное куриное мясо — 300 г
⦁ Лук — 1 шт.
⦁ Сливочное масло и растительное масло
⦁ Грибы — 300 г
⦁ Сливочный сыр — 250 г
⦁ Соль, черный молотый перец — по вкусу
⦁ Сыр сулугуни или зеленый лук, чтобы завязать мешочки.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить теплое молоко, муку, кипяток и растительное масло.
2. Пожарить блины.
3. Мелко нарезать лук и обжарить на смеси сливочного масла и растительного масла.
4. Мелко нарезать грибы и обжарить.
5. Смешать нарезанное отварное куриное мясо, обжаренные лук и грибы. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
6. Смазать блинчик сливочным сыром. Выложить начинку. Сформировать мешочек и завязать его при помощи полоски сыра сулугуни или зеленого лука.
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