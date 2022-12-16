Что приготовить на Новый год-2023 без газа и света: рецепт изумительно нежной, но сытной закуски

Какой же Новый год без бутербродов!

Даже если вы уже распланировали свое праздничное меню на Рождество или Новый год, отключение света или газа (или все вместе) может очень подпортить ваши планы. К счастью, можно приготовить простые закуски, не требующие варки, жарки или еще что-то подобного.

В этом материале предлагаем рецепт праздничных бутербродов с рыбной намазкой. О том, как приготовить такую вкусную закуску, рассказал украинский повар Анатолий Добровольский в Инстаграме.

Как приготовить закуску из сельди на бутерброды

Ингредиенты:

филе сельди

350 г мягкого сливочного масла

соль и перец по вкусу

сухой багет или батон

100 мл молока

0,5 ст. л. крепкой горчицы

150 г твердого сыра

хлеб и зеленый лук для подачи блюда

Приготовление:

Возьмите филе одной сельди и отправьте в блендер. Несколько кусочков сухого багета или батона замочите в 100 мл молока. Размягченный хлеб добавьте к сельди. Сливочное масло размягчите и разомните вилкой. Масло отправьте в блендер к сельди. Добавьте горчицу. Поперчите по вкусу. Натрите 150 г твердого сыра. Перебейте все ингредиенты в блендере. Готовую намазку выложите на хлеб. Украсьте нарезанным зеленым луком.

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