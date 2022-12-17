Поставьте этот холодец на рождественский стол и от блюда не будет отбоя: рецепт с индейкой (видео)
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Этот холодец из индейки вкусный, насыщенный и ароматный
Любимое блюдо многих украинцев. Холодец варят и из говядины, и из свинины, и из курицы, а также из индейки.
Чтобы он точно хорошо застыл, лучше добавлять индюшиные култышки (то, чем заканчиваются голени). Их можно купить на базаре вместе с индейкой, отмечает фудблогерша Татьяна (_tanyushina_).
Как приготовить холодец из индейки
Ингредиенты:
- 1 большая голень
- 1 большое крыло
- 5-6 култышек
- 1 большая луковица
- 1 морковь
- Соль, перец черный и ароматный
- Лавровые листья
- 4-5 зубчиков чеснока
Приготовление:
- Мясо замочить в прохладной воде на 2-4 часа.
- Затем переложить мясо в кастрюлю, залить водой и довести до кипения.
- Слить первый бульон, мясо и кастрюлю помыть.
- Сложить мясо снова в кастрюлю, залить тремя литрами воды и поставить на огонь. Как закипит – посолить и готовить на очень маленьком огне 4 часа.
- После этого добавить лук, морковь, перцы, лавровые листья. Попробуйте, если нужно – посолите. Бульон в холодце должен быть совсем немного пересолен.
- Варить еще 2 часа. Снять с огня.
- Чеснок мелко нарезать.
- С помощью шумовки вынуть мясо, а в бульон добавить чеснок. Накрыть, пока мясо охлаждается.
- Затем отобрать мясо от костей и меленько его нарезать. Разложить в формы.
- Залить бульоном, процеживая его через сито.
- Когда охладится до комнатной температуры, поставить в холодильник для застывания.
- Подавать холодец с хреном или горчицей.
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