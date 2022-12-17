Поставьте этот холодец на рождественский стол и от блюда не будет отбоя: рецепт с индейкой (видео)

Этот холодец из индейки вкусный, насыщенный и ароматный

Любимое блюдо многих украинцев. Холодец варят и из говядины, и из свинины, и из курицы, а также из индейки.

Чтобы он точно хорошо застыл, лучше добавлять индюшиные култышки (то, чем заканчиваются голени). Их можно купить на базаре вместе с индейкой, отмечает фудблогерша Татьяна (_tanyushina_).

Как приготовить холодец из индейки

Ингредиенты:

1 большая голень

1 большое крыло

5-6 култышек

1 большая луковица

1 морковь

Соль, перец черный и ароматный

Лавровые листья

4-5 зубчиков чеснока

Приготовление:

Мясо замочить в прохладной воде на 2-4 часа. Затем переложить мясо в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Слить первый бульон, мясо и кастрюлю помыть. Сложить мясо снова в кастрюлю, залить тремя литрами воды и поставить на огонь. Как закипит – посолить и готовить на очень маленьком огне 4 часа. После этого добавить лук, морковь, перцы, лавровые листья. Попробуйте, если нужно – посолите. Бульон в холодце должен быть совсем немного пересолен. Варить еще 2 часа. Снять с огня. Чеснок мелко нарезать. С помощью шумовки вынуть мясо, а в бульон добавить чеснок. Накрыть, пока мясо охлаждается. Затем отобрать мясо от костей и меленько его нарезать. Разложить в формы. Залить бульоном, процеживая его через сито. Когда охладится до комнатной температуры, поставить в холодильник для застывания. Подавать холодец с хреном или горчицей.

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