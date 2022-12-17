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Поставьте этот холодец на рождественский стол и от блюда не будет отбоя: рецепт с индейкой (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Холодец из индейки – простой рецепт Новость обновлена 17 декабря 2022, 16:03
Холодец из индейки – простой рецепт. Фото recept.ua

Этот холодец из индейки вкусный, насыщенный и ароматный

Любимое блюдо многих украинцев. Холодец варят и из говядины, и из свинины, и из курицы, а также из индейки.

Чтобы он точно хорошо застыл, лучше добавлять индюшиные култышки (то, чем заканчиваются голени). Их можно купить на базаре вместе с индейкой, отмечает фудблогерша Татьяна (_tanyushina_).

Как приготовить холодец из индейки

Ингредиенты:

  • 1 большая голень
  • 1 большое крыло
  • 5-6 култышек
  • 1 большая луковица
  • 1 морковь
  • Соль, перец черный и ароматный
  • Лавровые листья
  • 4-5 зубчиков чеснока

Приготовление:

  1. Мясо замочить в прохладной воде на 2-4 часа.
  2. Затем переложить мясо в кастрюлю, залить водой и довести до кипения.
  3. Слить первый бульон, мясо и кастрюлю помыть.
  4. Сложить мясо снова в кастрюлю, залить тремя литрами воды и поставить на огонь. Как закипит – посолить и готовить на очень маленьком огне 4 часа.
  5. После этого добавить лук, морковь, перцы, лавровые листья. Попробуйте, если нужно – посолите. Бульон в холодце должен быть совсем немного пересолен.
  6. Варить еще 2 часа. Снять с огня.
  7. Чеснок мелко нарезать.
  8. С помощью шумовки вынуть мясо, а в бульон добавить чеснок. Накрыть, пока мясо охлаждается.
  9. Затем отобрать мясо от костей и меленько его нарезать. Разложить в формы.
  10. Залить бульоном, процеживая его через сито.
  11. Когда охладится до комнатной температуры, поставить в холодильник для застывания.
  12. Подавать холодец с хреном или горчицей.

Ранее "Телеграф" опубликовал отличный рецепт прекрасной закуски — икры из опят с морковью. Это вкусный деликатес, который станет "изюминкой" праздничного стола.

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#Рецепты #Рождество #Новый год #Холодец