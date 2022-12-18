"Оливье" померкнет на фоне этого блюда: рецепт тарталеток "Новогодний сувенир"
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Готовьте сразу много, ведь блюдо "исчезнет" со стола мгновенно
Новый год уже совсем близко, а вы до сих пор не знаете что приготовить, чтобы удивить своих гостей? "Телеграф" спешит вам на помощь, и делится рецептами вкуснейших блюд на разный вкус и достаток. И в сегодняшнем меню — закуска, которая превзойдет даже салат "Оливье", тарталетки "Новогодний сувенир".
Как отмечает портал "Вкусно+", для блюда лучше использовать тарталетки из песочного теста, а не на вафельной основе. Так они дольше сохранятся в целости.
Закуска "Новогодний сувенир": рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе копченое, 200 г;
- морковь по-корейски, 100 г;
- сыр, 100 г;
- майонез, 2 ст. л.;
- тарталетка, 6-8 шт.;
- зелень.
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте курицу. Сыр натрите на мелкой терке. Сложите в миску.
- Добавьте морковь по-корейски. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.
- Наполните тарталетки салатом и украсьте зеленью.
Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".