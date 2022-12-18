"Оливье" померкнет на фоне этого блюда: рецепт тарталеток "Новогодний сувенир"

Готовьте сразу много, ведь блюдо "исчезнет" со стола мгновенно

Новый год уже совсем близко, а вы до сих пор не знаете что приготовить, чтобы удивить своих гостей? "Телеграф" спешит вам на помощь, и делится рецептами вкуснейших блюд на разный вкус и достаток. И в сегодняшнем меню — закуска, которая превзойдет даже салат "Оливье", тарталетки "Новогодний сувенир".

Как отмечает портал "Вкусно+", для блюда лучше использовать тарталетки из песочного теста, а не на вафельной основе. Так они дольше сохранятся в целости.

Закуска "Новогодний сувенир": рецепт

Ингредиенты:

куриное филе копченое, 200 г;

морковь по-корейски, 100 г;

сыр, 100 г;

майонез, 2 ст. л.;

тарталетка, 6-8 шт.;

зелень.

Способ приготовления:

Мелко нарежьте курицу. Сыр натрите на мелкой терке. Сложите в миску. Добавьте морковь по-корейски. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Наполните тарталетки салатом и украсьте зеленью.

Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".