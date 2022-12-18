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Невероятная закуска "Морковки" на Новый год: гости съедят все без остатка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
По виду блюдо напоминает морковку Новость обновлена 18 декабря 2022, 16:04
По виду блюдо напоминает морковку. Фото telegram.org

Закуска "Морковки" идеально подойдет для новогоднего стола.

Кролик — это символ 2023 года, так почему б не приготовить на празднование Нового года 2023 что-то, что нравится именно ему. Или хотя бы украсить блюдо в такой тематике. Вашему вниманию — рецепт праздничной закуски "Морковки". Для приготовления вам понадобятся простейшие ингредиенты.

Закуска "Морковки": рецепт

Ингредиенты:

  • яйца, 5 шт.;
  • крабовые палочки, 3 шт.;
  • укроп, 7-8 вет.;
  • плавленый/твердый сыр, 40 г;
  • соль;
  • майонез;
  • морковь, 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца и очищенную морковь. Остудите все.
  2. Яйца почистите и разрежьте пополам, уберите желтки и положите их в миску и вилкой разомните.
  3. Измельчите крабовые палочки и добавьте их к желткам. Натрите сыр на мелкой терке, и также добавьте к остальным продуктам. Мелко нарежьте укроп, и также высыпьте в миску.
  4. Все это заправьте майонезом и перемешайте. Немного посолите. Щедро наполните яйца массой, и сверху слегка прижмите ложкой.
  5. Нарежьте морковь и из кусочков сформируйте продолговатые треугольники, по форме похожие на эти корнеплоды. Каждую выкладывайте на половину яйца, а из веточек укропа сделайте "ботву".

Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".