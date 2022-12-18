Невероятная закуска "Морковки" на Новый год: гости съедят все без остатка
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Закуска "Морковки" идеально подойдет для новогоднего стола.
Кролик — это символ 2023 года, так почему б не приготовить на празднование Нового года 2023 что-то, что нравится именно ему. Или хотя бы украсить блюдо в такой тематике. Вашему вниманию — рецепт праздничной закуски "Морковки". Для приготовления вам понадобятся простейшие ингредиенты.
Закуска "Морковки": рецепт
Ингредиенты:
- яйца, 5 шт.;
- крабовые палочки, 3 шт.;
- укроп, 7-8 вет.;
- плавленый/твердый сыр, 40 г;
- соль;
- майонез;
- морковь, 1 шт.
Способ приготовления:
- Отварите яйца и очищенную морковь. Остудите все.
- Яйца почистите и разрежьте пополам, уберите желтки и положите их в миску и вилкой разомните.
- Измельчите крабовые палочки и добавьте их к желткам. Натрите сыр на мелкой терке, и также добавьте к остальным продуктам. Мелко нарежьте укроп, и также высыпьте в миску.
- Все это заправьте майонезом и перемешайте. Немного посолите. Щедро наполните яйца массой, и сверху слегка прижмите ложкой.
- Нарежьте морковь и из кусочков сформируйте продолговатые треугольники, по форме похожие на эти корнеплоды. Каждую выкладывайте на половину яйца, а из веточек укропа сделайте "ботву".
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