Невероятная закуска "Морковки" на Новый год: гости съедят все без остатка

Закуска "Морковки" идеально подойдет для новогоднего стола.

Кролик — это символ 2023 года, так почему б не приготовить на празднование Нового года 2023 что-то, что нравится именно ему. Или хотя бы украсить блюдо в такой тематике. Вашему вниманию — рецепт праздничной закуски "Морковки". Для приготовления вам понадобятся простейшие ингредиенты.

Закуска "Морковки": рецепт

Ингредиенты:

яйца, 5 шт.;

крабовые палочки, 3 шт.;

укроп, 7-8 вет.;

плавленый/твердый сыр, 40 г;

соль;

майонез;

морковь, 1 шт.

Способ приготовления:

Отварите яйца и очищенную морковь. Остудите все. Яйца почистите и разрежьте пополам, уберите желтки и положите их в миску и вилкой разомните. Измельчите крабовые палочки и добавьте их к желткам. Натрите сыр на мелкой терке, и также добавьте к остальным продуктам. Мелко нарежьте укроп, и также высыпьте в миску. Все это заправьте майонезом и перемешайте. Немного посолите. Щедро наполните яйца массой, и сверху слегка прижмите ложкой. Нарежьте морковь и из кусочков сформируйте продолговатые треугольники, по форме похожие на эти корнеплоды. Каждую выкладывайте на половину яйца, а из веточек укропа сделайте "ботву".

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