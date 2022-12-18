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Какой овощ добавить к квашеной капусте, чтобы заготовка была еще вкуснее: удачный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Квашеная капуста – топовая заготовка в сезон холодов Новость обновлена 18 декабря 2022, 20:49
Квашеная капуста – топовая заготовка в сезон холодов. Фото chefmarket.ru

Тыква отлично сочетается с квашеной капустой

Существует уйма способов заготовить капусту на зиму. Многие предпочитают квасить ее небольшими порциями. Квашеная капуста вкусна и сама по себе, но в комбинации с тыквой вкус овощей получается изумительным, да и цвет закрутки становится более аппетитным и ярким.

Рецепт квашеной капусты с тыквой опубликовал кулинарный канал "Кулінарні рецепти від SV" на Youtube. Засолка капусты в данном случае происходит сухим способом, то есть без маринада. Тыква в рецепте используется вместо моркови в небольшом количестве.

Ингредиенты:

  • 250 г капусты
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 зубка чеснока
  • 1 болгарский перец
  • 1 лавровый лист
  • перец горошком
  • 50 г тыквы

Способ приготовления:

  1. На 200 г капусты понадобится 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Хорошо разминаем капусту, чтобы она пустила сок. Через пресс пропускаем пару зубчиков чеснока, добавляем сладкий перец, лавровый лист, перец горошком и 50 г натёртой на крупной терке тыквы. Хорошо перемешиваем и складываем в банку.
  2. Прикрываем тканью и оставляем на 3 дня при комнатной температуре. Каждый день нужно протыкать капусту в нескольких местах для того, чтобы выходил газ.
  3. Через три дня заготовку можно есть. Хранить в холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как квасить капусту, чтобы она не получилась слишком кислой.

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