Какой овощ добавить к квашеной капусте, чтобы заготовка была еще вкуснее: удачный рецепт (видео)
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Тыква отлично сочетается с квашеной капустой
Существует уйма способов заготовить капусту на зиму. Многие предпочитают квасить ее небольшими порциями. Квашеная капуста вкусна и сама по себе, но в комбинации с тыквой вкус овощей получается изумительным, да и цвет закрутки становится более аппетитным и ярким.
Рецепт квашеной капусты с тыквой опубликовал кулинарный канал "Кулінарні рецепти від SV" на Youtube. Засолка капусты в данном случае происходит сухим способом, то есть без маринада. Тыква в рецепте используется вместо моркови в небольшом количестве.
Ингредиенты:
- 250 г капусты
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 2 зубка чеснока
- 1 болгарский перец
- 1 лавровый лист
- перец горошком
- 50 г тыквы
Способ приготовления:
- На 200 г капусты понадобится 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Хорошо разминаем капусту, чтобы она пустила сок. Через пресс пропускаем пару зубчиков чеснока, добавляем сладкий перец, лавровый лист, перец горошком и 50 г натёртой на крупной терке тыквы. Хорошо перемешиваем и складываем в банку.
- Прикрываем тканью и оставляем на 3 дня при комнатной температуре. Каждый день нужно протыкать капусту в нескольких местах для того, чтобы выходил газ.
- Через три дня заготовку можно есть. Хранить в холодильнике.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как квасить капусту, чтобы она не получилась слишком кислой.