Какой овощ добавить к квашеной капусте, чтобы заготовка была еще вкуснее: удачный рецепт (видео)

Тыква отлично сочетается с квашеной капустой

Существует уйма способов заготовить капусту на зиму. Многие предпочитают квасить ее небольшими порциями. Квашеная капуста вкусна и сама по себе, но в комбинации с тыквой вкус овощей получается изумительным, да и цвет закрутки становится более аппетитным и ярким.

Рецепт квашеной капусты с тыквой опубликовал кулинарный канал "Кулінарні рецепти від SV" на Youtube. Засолка капусты в данном случае происходит сухим способом, то есть без маринада. Тыква в рецепте используется вместо моркови в небольшом количестве.

Ингредиенты:

250 г капусты

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

2 зубка чеснока

1 болгарский перец

1 лавровый лист

перец горошком

50 г тыквы

Способ приготовления:

На 200 г капусты понадобится 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Хорошо разминаем капусту, чтобы она пустила сок. Через пресс пропускаем пару зубчиков чеснока, добавляем сладкий перец, лавровый лист, перец горошком и 50 г натёртой на крупной терке тыквы. Хорошо перемешиваем и складываем в банку. Прикрываем тканью и оставляем на 3 дня при комнатной температуре. Каждый день нужно протыкать капусту в нескольких местах для того, чтобы выходил газ. Через три дня заготовку можно есть. Хранить в холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как квасить капусту, чтобы она не получилась слишком кислой.