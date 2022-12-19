Этот десерт готовят на Рождество итальянцы: необычный рецепт шоколадной салями
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Плюс этого десерта в том, что он не требует выпекания
Если хочется приготовить вкусный десерт, но не тратить время на духовку, то есть отличная идея – шоколадная салями, которую любят готовить на Рождество в Италии. Чем-то сладкая "колбаса" напоминает наши любимые многими пирожные "Картошка".
Рецепт десерта шоколадная салями публикует шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Бонус в том, что вам не нужна духовка, обойтись можно и без ножа. Для начинки можно брать что угодно: орешки, сухофрукты, цукаты, кокосовую стружку. А некоторые еще добавляют несколько капель крепкого алкоголя (рома или коньяка).
Ингредиенты:
- Шоколад черный – 120 г
- Сливочное масло – 30 г
- Сливки жирные – 60 г
- Печенье – 120 г
- Орешки – 50 г
- Сухофрукты – 100 г
Способ приготовления:
- Печенье измельчаем. Можно с помощью скалки. Вам не нужна однородная крошка. Хорошо, если она получится разная, но не сильно крупная.
- Сухофрукты заливаем крутым кипятком, чтобы продезинфицировать. Затем высушиваем бумажным полотенцем. Если берете инжир и курагу, нужно их нарезать.
- Орешки измельчаем.
- Смешиваем печенье, сухофрукты и орешки.
- Нагреваем (но не доводим до кипения) сливки. Добавляем сливочное масло и шоколад. Перемешиваем до однородности. Все должно растопиться. Добавляем шоколадную массу в сухие ингредиенты, хорошо все вымешиваем.
- На стол с пищевой пленкой выкладываем массу и заворачиваем в колбаску. Концы закручиваем крепко и так формируем. Кладем в холодильник и ждем 3-4 часа.
- Колбаску осыпаем сахарной пудрой или какао.
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