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Этот десерт готовят на Рождество итальянцы: необычный рецепт шоколадной салями

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Шоколадная салями Новость обновлена 19 декабря 2022, 00:05
Шоколадная салями. Фото instagram.com/valya__saenko/

Плюс этого десерта в том, что он не требует выпекания

Если хочется приготовить вкусный десерт, но не тратить время на духовку, то есть отличная идея – шоколадная салями, которую любят готовить на Рождество в Италии. Чем-то сладкая "колбаса" напоминает наши любимые многими пирожные "Картошка".

Рецепт десерта шоколадная салями публикует шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Бонус в том, что вам не нужна духовка, обойтись можно и без ножа. Для начинки можно брать что угодно: орешки, сухофрукты, цукаты, кокосовую стружку. А некоторые еще добавляют несколько капель крепкого алкоголя (рома или коньяка).

Ингредиенты:

  • Шоколад черный – 120 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сливки жирные – 60 г
  • Печенье – 120 г
  • Орешки – 50 г
  • Сухофрукты – 100 г

Способ приготовления:

  1. Печенье измельчаем. Можно с помощью скалки. Вам не нужна однородная крошка. Хорошо, если она получится разная, но не сильно крупная.
  2. Сухофрукты заливаем крутым кипятком, чтобы продезинфицировать. Затем высушиваем бумажным полотенцем. Если берете инжир и курагу, нужно их нарезать.
  3. Орешки измельчаем.
  4. Смешиваем печенье, сухофрукты и орешки.
  5. Нагреваем (но не доводим до кипения) сливки. Добавляем сливочное масло и шоколад. Перемешиваем до однородности. Все должно растопиться. Добавляем шоколадную массу в сухие ингредиенты, хорошо все вымешиваем.
  6. На стол с пищевой пленкой выкладываем массу и заворачиваем в колбаску. Концы закручиваем крепко и так формируем. Кладем в холодильник и ждем 3-4 часа.
  7. Колбаску осыпаем сахарной пудрой или какао.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного сгущённого молока. А также мы писали, как без лишних хлопот приготовить праздничный медовик.

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