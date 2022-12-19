Нужно всего четыре продукта и 10 минут: рецепт праздничного салата "Джульетта"
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На приготовление такого салата уйдет совсем немного времени
Необязательно стоять часами у плиты, чтобы приготовить праздничные блюда на свой новогодний стол, ведь можно сэкономить свои силы и нервы, приготовив что-то простое, но не менее вкусное. К примеру, это может быть салат "Джульетта". Простое, но очень вкусное блюдо станет украшением вашего стола.
Главный секрет блюда в том, что маринованные шампиньоны нужно обжарить с луком, ведь с грибами из банки вкус будет уже иным, пишет портал "Вкусно+". Всего 10 минут и блюдо готово.
Салат "Джульетта": рецепт
Ингредиенты:
- шампиньоны, 1 уп.;
- яйцо, 2 шт.;
- лук, 1 шт.;
- майонез, 2 ст. л.;
- крабовые палочки, 1 уп.
Способ приготовления:
- Сварите яйца вкрутую. Остудите, уберите скорлупу.
- Маринованные грибы обжарьте с луком на ложке растительного масла.
- Уберите лишний жир и переложите шампиньоны в салатницу.
- Нарубите яйцо и крабовые палочки, смешайте, заправьте майонезом.
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