Нужно всего четыре продукта и 10 минут: рецепт праздничного салата "Джульетта"

На приготовление такого салата уйдет совсем немного времени

Необязательно стоять часами у плиты, чтобы приготовить праздничные блюда на свой новогодний стол, ведь можно сэкономить свои силы и нервы, приготовив что-то простое, но не менее вкусное. К примеру, это может быть салат "Джульетта". Простое, но очень вкусное блюдо станет украшением вашего стола.

Главный секрет блюда в том, что маринованные шампиньоны нужно обжарить с луком, ведь с грибами из банки вкус будет уже иным, пишет портал "Вкусно+". Всего 10 минут и блюдо готово.

Салат "Джульетта": рецепт

Ингредиенты:

шампиньоны, 1 уп.;

яйцо, 2 шт.;

лук, 1 шт.;

майонез, 2 ст. л.;

крабовые палочки, 1 уп.

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую. Остудите, уберите скорлупу.

Маринованные грибы обжарьте с луком на ложке растительного масла.

Уберите лишний жир и переложите шампиньоны в салатницу.

Нарубите яйцо и крабовые палочки, смешайте, заправьте майонезом.

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