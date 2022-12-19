Закуска, которую сметут со стола первой: простой рецепт маринованных капустных рулетиков

Праздничный стол без этого блюда будет не тот

Предлагаем запастись рецептом, который порадует вас интересным вкусом. Закуска такая же вкусная, как и "сармале" — голубцы по-румынски.

Маринованные капустные рулетики можно подавать на праздничный стол, ведь они имеют пикантный вкус и очень привлекательно выглядит. Рецептом поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как замариновать капустные рулетики

Ингредиенты:

Для маринада:

воды 1 л

соли 2 ст. л.

сахара 0.5 ст.

растительного масла 0.5 ст.

9% столового уксуса 1/3 стакана, только не заменяйте на яблочный

лавровых листочка 2-3 шт.

черного перца 6 горошин

Для рулетиков:

Средний кочан белокочанной капусты

Морковь

Молотый перец

Чеснок

Приготовление:

У кочана срежем и отложим верхнюю треть, она нам будет не нужна. Оставшиеся 2/3 разберем на отдельные листья и слегка проварим, так чтобы листочки можно было легко свернуть трубочкой. Листья готовые достаем и выкладываем на тарелку. Даем листьям остыть. Затем каждый листок разрежем на 4 части или 2, вырезав при этом центральную более жесткую прожилку. На каждую часть положите тертую морковь. При желании в морковь можно добавить рубленый чеснок, черный молотый перец, можно для остроты положить и немного красного острого перца. Сворачиваем капусту рулетиком. Можно и заворачивать капустные листья конвертом, то есть так же как голубцы. Рулетики плотно укладываем в посудину подходящего размера. Для маринада вскипятим воду, добавим соль, сахар, и поварим 5–7 минут. Добавим лавровый лист, перец горошком, растительное масло, а после повторного закипания уксус. Даем закипеть, снимаем с огня и сразу же заливаем капустные рулетики, чтобы они были полностью прикрыты. Кладем сверху тарелочку, можно даже поставить нетяжелый груз, чтобы рулетики не всплывали, и оставьте при комнатной температуре на сутки. Затем уберем в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных белых грибов — они прекрасно дополнять зимнюю трапезу в качестве закуски или основы для приготовления других блюд.