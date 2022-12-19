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Закуска, которую сметут со стола первой: простой рецепт маринованных капустных рулетиков

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Маринованные рулетики из капусты с морковью Новость обновлена 19 декабря 2022, 16:54
Маринованные рулетики из капусты с морковью. Фото food.com

Праздничный стол без этого блюда будет не тот

Предлагаем запастись рецептом, который порадует вас интересным вкусом. Закуска такая же вкусная, как и "сармале" — голубцы по-румынски.

Маринованные капустные рулетики можно подавать на праздничный стол, ведь они имеют пикантный вкус и очень привлекательно выглядит. Рецептом поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.

Как замариновать капустные рулетики

Ингредиенты:

Для маринада:

  • воды 1 л
  • соли 2 ст. л.
  • сахара 0.5 ст.
  • растительного масла 0.5 ст.
  • 9% столового уксуса 1/3 стакана, только не заменяйте на яблочный
  • лавровых листочка 2-3 шт.
  • черного перца 6 горошин

Для рулетиков:

  • Средний кочан белокочанной капусты
  • Морковь
  • Молотый перец
  • Чеснок

Приготовление:

  1. У кочана срежем и отложим верхнюю треть, она нам будет не нужна. Оставшиеся 2/3 разберем на отдельные листья и слегка проварим, так чтобы листочки можно было легко свернуть трубочкой.
  2. Листья готовые достаем и выкладываем на тарелку. Даем листьям остыть. Затем каждый листок разрежем на 4 части или 2, вырезав при этом центральную более жесткую прожилку. На каждую часть положите тертую морковь. При желании в морковь можно добавить рубленый чеснок, черный молотый перец, можно для остроты положить и немного красного острого перца.
  3. Сворачиваем капусту рулетиком. Можно и заворачивать капустные листья конвертом, то есть так же как голубцы.
  4. Рулетики плотно укладываем в посудину подходящего размера.
  5. Для маринада вскипятим воду, добавим соль, сахар, и поварим 5–7 минут.
  6. Добавим лавровый лист, перец горошком, растительное масло, а после повторного закипания уксус.
  7. Даем закипеть, снимаем с огня и сразу же заливаем капустные рулетики, чтобы они были полностью прикрыты. Кладем сверху тарелочку, можно даже поставить нетяжелый груз, чтобы рулетики не всплывали, и оставьте при комнатной температуре на сутки. Затем уберем в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных белых грибов — они прекрасно дополнять зимнюю трапезу в качестве закуски или основы для приготовления других блюд.

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