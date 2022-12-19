Закуска, которую сметут со стола первой: простой рецепт маринованных капустных рулетиков
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Праздничный стол без этого блюда будет не тот
Предлагаем запастись рецептом, который порадует вас интересным вкусом. Закуска такая же вкусная, как и "сармале" — голубцы по-румынски.
Маринованные капустные рулетики можно подавать на праздничный стол, ведь они имеют пикантный вкус и очень привлекательно выглядит. Рецептом поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме.
Как замариновать капустные рулетики
Ингредиенты:
Для маринада:
- воды 1 л
- соли 2 ст. л.
- сахара 0.5 ст.
- растительного масла 0.5 ст.
- 9% столового уксуса 1/3 стакана, только не заменяйте на яблочный
- лавровых листочка 2-3 шт.
- черного перца 6 горошин
Для рулетиков:
- Средний кочан белокочанной капусты
- Морковь
- Молотый перец
- Чеснок
Приготовление:
- У кочана срежем и отложим верхнюю треть, она нам будет не нужна. Оставшиеся 2/3 разберем на отдельные листья и слегка проварим, так чтобы листочки можно было легко свернуть трубочкой.
- Листья готовые достаем и выкладываем на тарелку. Даем листьям остыть. Затем каждый листок разрежем на 4 части или 2, вырезав при этом центральную более жесткую прожилку. На каждую часть положите тертую морковь. При желании в морковь можно добавить рубленый чеснок, черный молотый перец, можно для остроты положить и немного красного острого перца.
- Сворачиваем капусту рулетиком. Можно и заворачивать капустные листья конвертом, то есть так же как голубцы.
- Рулетики плотно укладываем в посудину подходящего размера.
- Для маринада вскипятим воду, добавим соль, сахар, и поварим 5–7 минут.
- Добавим лавровый лист, перец горошком, растительное масло, а после повторного закипания уксус.
- Даем закипеть, снимаем с огня и сразу же заливаем капустные рулетики, чтобы они были полностью прикрыты. Кладем сверху тарелочку, можно даже поставить нетяжелый груз, чтобы рулетики не всплывали, и оставьте при комнатной температуре на сутки. Затем уберем в холодильнике.
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