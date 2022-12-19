Чем заменить калорийный майонез в праздничных блюдах: рецепт соуса, который не навредит фигуре
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Прекрасно дополнит и овощные, и мясные блюда
Продолжается Рождественский пост, которого, однако, не все украинцы соблюдают. Даже если вы не сильно религиозны, употребление постных да и не очень калорийных блюд позитивно скажется на вашей фигуре даже после всех новогодних праздников.
Поговорим о майонезе. В популярный покупной соус обычно уже добавлены усилителей вкуса, огромное количество консервантов и прочие "радости", которые явно не полезны для здоровья, пишет vazhnoznat. Поэтому почему бы не приготовить домашний майонез, в котором вы точно будете уверены?
В этом материале предлагаем рецепт вкусного и полезного аналога — яблочного майонеза. Он готовится без яиц и с минимумом растительного масла, а яблоки добавят соусу приятную кислинку.
Как приготовить майонез из яблок
Ингредиенты:
- 4 небольших яблока
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. горчицы
- щепотка куркумы
- 1 ст. л. лимонного сока
- черный молотый перец
- 200 г растительного масла
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры, удалите плодоножку, семечки и сердцевину. Фрукты сложите в целлофановый пакет, завяжите его и сделайте несколько проколов, чтобы при готовке выходил пар. Отправьте в микроволновку на 5–7 минут.
- Из яблок приготовьте пюре.
- Затем добавьте в яблочную массу соль, горчицу и 1 столовую ложку лимонного сока. Если яблоки кислые, лучше добавьте 1 чайную ложку лимонного сока и столько же сахара.
- Для приятного желтоватого цвета майонеза добавьте также куркуму. Поперчите и добавьте растительное масло. Взбейте блендером несколько минут до полной однородности или хорошо перемешайте вручную.
- Готовый соус перелейте в банку и поставьте в холодильник.
Ранее украинский кулинар Владимир Ярославский поделился рецептом постного майонеза из тофу.