Чем заменить калорийный майонез в праздничных блюдах: рецепт соуса, который не навредит фигуре

Прекрасно дополнит и овощные, и мясные блюда

Продолжается Рождественский пост, которого, однако, не все украинцы соблюдают. Даже если вы не сильно религиозны, употребление постных да и не очень калорийных блюд позитивно скажется на вашей фигуре даже после всех новогодних праздников.

Поговорим о майонезе. В популярный покупной соус обычно уже добавлены усилителей вкуса, огромное количество консервантов и прочие "радости", которые явно не полезны для здоровья, пишет vazhnoznat. Поэтому почему бы не приготовить домашний майонез, в котором вы точно будете уверены?

В этом материале предлагаем рецепт вкусного и полезного аналога — яблочного майонеза. Он готовится без яиц и с минимумом растительного масла, а яблоки добавят соусу приятную кислинку.

Как приготовить майонез из яблок

Ингредиенты:

4 небольших яблока

1 ч. л. соли

1 ст. л. горчицы

щепотка куркумы

1 ст. л. лимонного сока

черный молотый перец

200 г растительного масла

Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры, удалите плодоножку, семечки и сердцевину. Фрукты сложите в целлофановый пакет, завяжите его и сделайте несколько проколов, чтобы при готовке выходил пар. Отправьте в микроволновку на 5–7 минут. Из яблок приготовьте пюре. Затем добавьте в яблочную массу соль, горчицу и 1 столовую ложку лимонного сока. Если яблоки кислые, лучше добавьте 1 чайную ложку лимонного сока и столько же сахара. Для приятного желтоватого цвета майонеза добавьте также куркуму. Поперчите и добавьте растительное масло. Взбейте блендером несколько минут до полной однородности или хорошо перемешайте вручную. Готовый соус перелейте в банку и поставьте в холодильник.

Ранее украинский кулинар Владимир Ярославский поделился рецептом постного майонеза из тофу.