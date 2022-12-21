Легкий рецепт потрясающего салата на Новый год: не уступает ресторанной подаче (видео)

Такой салат станет отличной альтернативным привычным майонезным закускам

На праздничный стол можно подать не только традиционное "Оливье", крабовый или "Шубу", но и порадовать семью и гостей новыми идеями. Без майонеза можно приготовить вкусный легкий салат с мандарином, который украсит ужин на Рождество или Новый год. Необычная заправка сделает вкус салата потрясающим.

Рецепт легкого салата на праздники публикует фудблогерка Тати Чуднова в Instagram. Этот салат особенно уместен в новогодне-праздничный сезон, ведь в него добавляют мандарин – символ зимы и Нового года. Ингредиенты в этом блюде можно варьировать по своему вкусу. Главное — не перемешивайте сразу все продукты в тарелке, а красиво выложите, как в ресторане.

Ингредиенты:

микс салата

авокадо

мандарин

томаты черри

сыр с голубой плесенью

Заправка для салата:

лимон – 1 ст. л.

чеснок – 1/2 часть

мед – 1 ч. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

соевый соус – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Выложите на плоскую тарелку листья салата, как на видео. Разрежьте авокадо на кубики и выложите поверх зелени, добавьте к остальным ингредиентам. Очистите мандарин и нарежьте на слайсы, как в ролике. Сверху выложите половинки помидоров черри. Разрежьте на бруски сыр и добавьте в тарелку. Выдавите сок лимона через сито, добавьте измельченный чеснок, оливковое масло, соевый соус, зерна горчицы, мед и перемешайте. Полейте заправкой продукты на тарелке.

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