Легкий рецепт потрясающего салата на Новый год: не уступает ресторанной подаче (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такой салат станет отличной альтернативным привычным майонезным закускам
На праздничный стол можно подать не только традиционное "Оливье", крабовый или "Шубу", но и порадовать семью и гостей новыми идеями. Без майонеза можно приготовить вкусный легкий салат с мандарином, который украсит ужин на Рождество или Новый год. Необычная заправка сделает вкус салата потрясающим.
Рецепт легкого салата на праздники публикует фудблогерка Тати Чуднова в Instagram. Этот салат особенно уместен в новогодне-праздничный сезон, ведь в него добавляют мандарин – символ зимы и Нового года. Ингредиенты в этом блюде можно варьировать по своему вкусу. Главное — не перемешивайте сразу все продукты в тарелке, а красиво выложите, как в ресторане.
Ингредиенты:
- микс салата
- авокадо
- мандарин
- томаты черри
- сыр с голубой плесенью
Заправка для салата:
- лимон – 1 ст. л.
- чеснок – 1/2 часть
- мед – 1 ч. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- оливковое масло – 4 ст. л.
- соевый соус – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Выложите на плоскую тарелку листья салата, как на видео.
- Разрежьте авокадо на кубики и выложите поверх зелени, добавьте к остальным ингредиентам.
- Очистите мандарин и нарежьте на слайсы, как в ролике.
- Сверху выложите половинки помидоров черри.
- Разрежьте на бруски сыр и добавьте в тарелку.
- Выдавите сок лимона через сито, добавьте измельченный чеснок, оливковое масло, соевый соус, зерна горчицы, мед и перемешайте. Полейте заправкой продукты на тарелке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный салат "Джульетта" на Новый год за 10 минут.