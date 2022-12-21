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С чем замариновать цветную капусту, чтобы она получилась еще вкуснее: простой рецепт аппетитной заготовки

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Вкуснейшая закрутка с капусто йи свеклой Новость обновлена 21 декабря 2022, 20:37
Вкуснейшая закрутка с капусто йи свеклой. Фото Лайфхакер

Цветная капуста идеально сочетается со свеклойц

Цветная капуста — вкусный овощ, который отлично годится для консервации. Вы можете добавить ее в овощное соте на зиму или же заготовить отдельно. Если дополнить цветную капусту свеклой, то закрутка получится не только вкусной, но и приобретет аппетитный цвет.

Рецепт маринованной цветной капусты со свеклой на зиму публикует портал tutkatamka. Приготовленная таким способом капуста получается вкусной, ароматной и хрустящей. Закуска готова к употреблению спустя сутки после маринования.

Ингредиенты:

  • 2 кг цветной капусты
  • 1 свекла
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. соли
  • 4 горошины душистого перца
  • 1 ч. л. базилика
  • 2 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

  1. Очистить и нарезать пластинами чеснок. Помыть и разделить на соцветия капусту. Почистить и нарезать ломтиками свеклу.
  2. В стерильные банки заложить чеснок, лавровый лист. Добавить свеклу и капусту, чередуя. Залить овощи крутым кипятком и оставить на 20 минут.
  3. Слить в кастрюлю жидкость, добавить другие специи и варить 5 минут после закипания. В последнюю очередь влить уксус.
  4. Залить маринадом овощи и закрутить банки. Укутать в полотенце до полного охлаждения. Готовность закуску — через сутки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных капустных рулетиков.

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#Рецепт #Цветная капуста #Консервация