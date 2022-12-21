С чем замариновать цветную капусту, чтобы она получилась еще вкуснее: простой рецепт аппетитной заготовки
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Цветная капуста идеально сочетается со свеклойц
Цветная капуста — вкусный овощ, который отлично годится для консервации. Вы можете добавить ее в овощное соте на зиму или же заготовить отдельно. Если дополнить цветную капусту свеклой, то закрутка получится не только вкусной, но и приобретет аппетитный цвет.
Рецепт маринованной цветной капусты со свеклой на зиму публикует портал tutkatamka. Приготовленная таким способом капуста получается вкусной, ароматной и хрустящей. Закуска готова к употреблению спустя сутки после маринования.
Ингредиенты:
- 2 кг цветной капусты
- 1 свекла
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. соли
- 4 горошины душистого перца
- 1 ч. л. базилика
- 2 ст. л. сахара
- 3 ст. л. уксуса
Способ приготовления:
- Очистить и нарезать пластинами чеснок. Помыть и разделить на соцветия капусту. Почистить и нарезать ломтиками свеклу.
- В стерильные банки заложить чеснок, лавровый лист. Добавить свеклу и капусту, чередуя. Залить овощи крутым кипятком и оставить на 20 минут.
- Слить в кастрюлю жидкость, добавить другие специи и варить 5 минут после закипания. В последнюю очередь влить уксус.
- Залить маринадом овощи и закрутить банки. Укутать в полотенце до полного охлаждения. Готовность закуску — через сутки.
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