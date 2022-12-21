С чем замариновать цветную капусту, чтобы она получилась еще вкуснее: простой рецепт аппетитной заготовки

Цветная капуста идеально сочетается со свеклойц

Цветная капуста — вкусный овощ, который отлично годится для консервации. Вы можете добавить ее в овощное соте на зиму или же заготовить отдельно. Если дополнить цветную капусту свеклой, то закрутка получится не только вкусной, но и приобретет аппетитный цвет.

Рецепт маринованной цветной капусты со свеклой на зиму публикует портал tutkatamka. Приготовленная таким способом капуста получается вкусной, ароматной и хрустящей. Закуска готова к употреблению спустя сутки после маринования.

Ингредиенты:

2 кг цветной капусты

1 свекла

3 зубчика чеснока

2 ст. л. соли

4 горошины душистого перца

1 ч. л. базилика

2 ст. л. сахара

3 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

Очистить и нарезать пластинами чеснок. Помыть и разделить на соцветия капусту. Почистить и нарезать ломтиками свеклу. В стерильные банки заложить чеснок, лавровый лист. Добавить свеклу и капусту, чередуя. Залить овощи крутым кипятком и оставить на 20 минут. Слить в кастрюлю жидкость, добавить другие специи и варить 5 минут после закипания. В последнюю очередь влить уксус. Залить маринадом овощи и закрутить банки. Укутать в полотенце до полного охлаждения. Готовность закуску — через сутки.

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